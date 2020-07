Tanti eventi da non perdere in questo weekend estivo in Granda, ce n'è per tutti i gusti

Gli eventi qui elencati si svolgeranno nel rispetto delle Linee guida della Regione Piemonte e delle norme nazionali per prevenire il contagio da coronavirus. Per prenotare e per aggiornamenti su eventuali variazioni di programma, consulta le pagine Facebook o i siti degli organizzatori.



Altri suggerimenti per trascorrere il tuo tempo libero li trovi sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it.



L’Arena Live Festival di Cuneo a San Rocco Castagnaretta entra nel vivo con nomi illustri del panorama artistico e teatrale italiano. Sabato 18 luglio salgono sul palco l’attore Riccardo Forte e il sassofonista Diego Borotti, che ai racconti dello scrittore Geoff Dyer uniscono parti narrate e sottofondo musicale per una “ballad” incentrata sulle vite al margine dei grandi eroi del jazz passato.



Domenica 19 luglio nuovo appuntamento carico di energia e musica per la stagione del Teatro Toselli direttamente da Torino: la Bandakadabra porta in scena il suo spettacolo comico-teatral-musicale “Figurini”, piccoli atti unici legati tra di loro dal meccanismo dell’associazione mentale, della citazione e delle scatole cinesi.

Anche in questo caso, così come in tutti gli appuntamenti del calendario estivo, vigeranno rigide norme sanitarie all’interno dell’Arena: gli ingressi e le uscite avverranno in modo contingentato, i partecipanti dovranno presentare un'autocertificazione sanitaria, utilizzare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale per tutta la durata degli spettacoli.



Tutti gli spettacoli sono a pagamento: informazioni e link diretti di vendita dei biglietti online sono presenti sul sito di riferimento www.promocuneo.it/arena-live-festival

Per tutti gli eventi è possibile inoltre acquistare i biglietti ai cancelli di ingresso.



“Attraverso festival” porta a Bra la sera di sabato 18 luglio ai Giardini di Belvedere una tra le autrici più impegnate nelle battaglie civili, Michela Murgia nel monologo “Dove sono le donne?”. Lo spettacolo avrà inizio alle 21 e, viste le procedure di autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare con anticipo. Le porte dei Giardini di Belvedere apriranno a partire dalle 19,30. Info: www.attraversofestival.it



Prosegue l’iniziativa di alcune aziende vinicole associate alla Strada del Barolo che aprono le loro cantine alle famiglie, con un’offerta di attività educative per bambini e ragazzi, passeggiate in vigna, visite in cantina e degustazioni per gli adulti che li accompagnano. A coinvolgere i piccoli in giochi e laboratori saranno due animatori, che organizzeranno disegni con il vino, attività alla scoperta di colori e profumi ed esercizi pratici. Domenica 19 luglio, dalle 10.30 alle 12.30, la cantina Josetta Saffirio, a Monforte, propone una visita in cantina con la degustazione di tre vini accompagnati da prodotti locali (15 euro a persona). Le iniziative possono ospitare un numero massimo di dieci o dodici bambini e venti o venticinque adulti, in base alla struttura. È necessaria la prenotazione, scrivendo una e-mail all’indirizzo staff@stradadelbarolo.it.

Info: www.stradadelbarolo.it



A Roddino domenica 19 luglio, in occasione della festa patronale, la piazza della parrocchiale ospiterà il concerto del Quartetto d’archi di Cuneo, composto da strumentisti che collaborano come prime parti con le orchestre sinfoniche e da camera di Bordighera, Cuneo, Sanremo e del teatro Carlo Felice di Genova. A Roddino suoneranno brani di Vivaldi, Bach, Mozart, Jenkins, Piazzolla e Morricone. Appuntamento alle 10.30 circa dopo la Santa Messa delle 9.

Info: www.facebook.com/proroddino



A Neviglie “Aspettando Goodwine Neviglie”, convivio enogastronomico e culturale, si svolgerà sabato 18 e domenica 19. L’evento, promosso dal Comune in collaborazione con l’Associazione dei produttori, la Protezione civile e gli Alpini, propone, sabato 18, alle 19.30, la cena sotto le stelle nel centro storico, con l’obiettivo, anche per questa particolare edizione, di valorizzare il vino dei produttori locali. È obbligatoria la prenotazione al 333-56.15.7392. Domenica, dalle ore 9 alle 17, si svolgerà la rassegna #goodwinechiamalarte, estemporanea di pittura che trasformerà le vie del paese in un museo a cielo aperto. Info: www.facebook.com/ProlocoNeviglie



A Neive sabato 18 luglio, alle 11 verrà inaugurata l’apertura della torre dell’orologio, antico manufatto risalente al 1224 che è stato oggetto di una importante ristrutturazione e, per la prima volta, sarà possibile l’accesso sino alla cima, per godere una spettacolare veduta panoramica. Accedendo alla torre, sarà possibile ammirare una mostra che raccoglie le opere di vari artisti contemporanei locali. Ad accompagnare neivesi e turisti, fra le vie del borgo medievale e nella salita alla torre, ci sarà la musica in filodiffusione del compositore Lodovico Rocca. Nella Bottega dei 4 vini, sarà allestita la mostra dell’artista Sandro Chia che, attraverso venti opere, racconta La malora di Beppe Fenoglio. A partire dalle ore 12 sino alle 18, nei locali della Bottega dei 4 vini, ci saranno degustazioni di due grandi rossi, il Brunello e il Barbaresco. Le visite alla torre saranno possibili su prenotazione all’ufficio turistico di Neive (339-77.34.987).

Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive



A Santo Stefano Belbo è in programma un altro fine settimana ricco di appuntamenti. Sabato 18 luglio, dalle 20 alle 23, ritornerà l’iniziativa E-state in musica: un’apericena che coinvolgerà tutti i locali santostefanesi con le proposte enogastronomiche e l’animazione musicale di Radio Vallebelbo allestita in piazza Umberto I, che potrà essere ascoltata nei dehors e in tutto il concentrico. Info: www.facebook.com/Comune-di-Santo-Stefano-Belbo



Prosegue a Cherasco nel fine settimana “Passeggia a Cherasco”, l’iniziativa comunale che punta a rilanciare le attività commerciali e di ristorazione nel dopo Covid-19. Sabato 18 luglio, con orario 19-23, le vie principali del centro storico saranno chiuse al traffico per consentire in sicurezza alcuni momenti d’intrattenimento con i musicisti del circolo Eureka e dei Periferia band, Sonia Berrino con il Leo’s english library e l’agenzia di animazione per bambini Capriole sulle nuvole. Domenica 19 luglio, dalle ore 16.30 alle 21.30, saranno protagonisti un duo dell’Eureka, un reading su Fabrizio De André curato dal Piccolo teatro di Bra, i laboratori di Sonia Berrino, maghi e artisti di strada. Per informazioni più dettagliate telefonare all’ufficio turistico del Comune (numero 0172-42.70.50). Al Museo della magia proseguono le aperture domenicali sino a inizio agosto, al pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30. Domenica 19 i tre spettacoli vedranno quale attrattiva il mago Beppe Brondino. L’ingresso è libero, ma è richiesta la prenotazione al 335-47.37.84.

Info: www.comune.cherasco.cn.it



A Grinzane Cavour sabato 18 luglio alle ore 17 nella sala delle maschere presso il castello è in programma il primo incontro della serie su Camillo Benso di Cavour dedicata al contributo che lo statista piemontese diede alla nascita del Barolo: ne parlerà Massimiliano Romanelli della Barolo & Castles foundation. Seguiranno il dibattito con il pubblico e l’inaugurazione del percorso L’altro Camillo. Alle ore 18.30, nel giardino, è stato programmato l’aperitivo in musica: Daniele Gatto accompagnerà con il pianoforte il soprano Daniela Pellerino nell’esecuzione di brani d’opera e di colonne sonore del cinema. Ingresso gratuito.

Info: www.facebook.com/ProLocoGalloeGrinzaneCavour



A Sommariva Perno, in piazza Montfrin il centro culturale di San Bernardino domenica 19 luglio, alle 21, propone una novità assoluta per Sommariva: l’Urlo organ trio presenta il concerto Jazz night. Christian Alasia, chitarra, Tommaso Sorba, organo Hammond e Lorenzo Giordano, batteria, danno vita a un progetto di forma jazzistica che orbita intorno ai classici del genere, per toccare brani meno conosciuti e condire il tutto con delle punte di funk. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, con alcune norme da rispettare (registrazione della presenza, uso del detergente in entrata, obbligo di indossare la mascherina dall’ingresso fino al posto a sedere e all’uscita, rispetto del distanziamento sociale, escluse le famiglie).

Info: www.centroculturalesanbernardino.it



Il progetto “sentieri dei frescanti” propone per domenica 19 luglio la visita della Cappella di San Servasio a Castellinaldo d’Alba; durante la giornata si potranno ammirare i due cicli di affreschi del Cinquecento. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Dalla cappella si gode di bel un panorama.

Info: www.sentierideifrescanti.it e pagina FB



Sabato 18 luglio alle 21, nella chiesa di San Martino di Gorzegno, si terrà il concerto del cantastorie polistrumentista e scrittore Ricky Avataneo, accompagnato dal chitarrista Piercarlo Cardinali. Lo spettacolo offrirà un repertorio di musica e storie del vecchio Piemonte. Il concerto è nel programma della rassegna “Suoni della pietra”. Alle 21.15 sempre di sabato 18 luglio, al teatro all’aperto di Bergolo arriverà l’Alter echo string quartet, formazione d’archi al femminile, nata sui palchi della tournée Opera seconda dei Pooh: il programma spazia dalla musica barocca fino al rock. Sabato due maestri d’arte saranno protagonisti nel borgo di pietra: Quirin Mayer e Gabriele Carlini. Le opere del primo saranno esposte nella cappella di San Sebastiano, appena restaurata, anche nella parte dove spicca la spettacolare illuminazione. Nel salone comunale troverà spazio l’allestimento di Carlini, che ha per soggetto l’acciuga, unica protagonista nel mondo dell’artista genovese.



Roero music fest arriva a Guarene con concerti gratuiti in programma tra luglio e settembre per i quali è consigliato prenotare. Domenica 19 luglio alle 20.45 piazza dell’Annunziata ospiterà il concerto “Dalla musica barocca al flamenco” del trio di Filippo Cosentino. Il chitarrista, direttore artistico della rassegna, presenta, accompagnato dal basso elettrico di Carlo Chirio e dalla batteria di Lorenzo Arese, il suo nuovo disco, Leave the thorn, take the rose, pubblicato con l’etichetta Da Vinci. L’eredità barocca è riletta in chiave jazz, flamenco e tango. Bach, Pergolesi, Handel e Monteverdi sono solo alcuni degli autori che saranno riproposti in veste inedita.

Info: www.facebook.com/roeromusicfest Si prega il pubblico di munirsi di mascherina.



Ad Alba il giardino storico del palazzo vescovile ospiterà, sabato 18 luglio, il concerto di The random string quartet, complesso d’archi torinese composto dai violinisti Giovanni Bertoglio e Lucia Pulzone, con il violoncello di Chiara Manueddu e la viola di Tancredi Celestre. Il concerto di sabato, in programma alle 21, propone musiche di Amadeus Mozart e Franz Joseph Haydn. L’ingresso è gratuito, ma è previsto l’obbligo di prenotare per poter rispettare le norme disposte per arginare il virus. Sono trenta i posti a sedere disponibili, che occorre riservare inviando un messaggio di posta elettronica a mudialba14@gmail.com oppure telefonando al numero 339-10.14.635. Info e prenotazioni: www.visitmudi.it e www.facebook.com/museo.alba



La rassegna Suoni dalle colline riprende il percorso in Langa e Roero. Sabato 18 luglio alle 21, tango nella tappa di Serralunga, in piazza Umberto I, per il concerto “Da Madrid a Buenos Aires” del duo Gardel (Gianluca Campi, fisarmonica, e Claudio Cozzani, pianoforte). Domenica 19, in piazza Castello a La Morra, torna a esibirsi il soprano Sang Eun Kim nello spettacolo “Singing the

movie” accompagnato dal pianoforte di Luigi Giachino nell’ambito di una serata che prevede anche proiezioni cinematografiche. Ingresso gratuito, prenotazioni online.

Info: www.albamusicfestival.com



Domenica 19 luglio sarà inaugurata a palazzo Tovegni di Murazzano una mostra fotografica legata a soggetti non convenzionali: i personaggi e i mattoncini Lego. Le opere sono di Alessio Corneglio, Denis Brignone, Simone Aschero e Michelangelo Musso, che durante il periodo di isolamento sociale per il Covid-19 hanno pensato all’iniziativa artistica. La mostra resterà aperta per quattro domeniche. Fino all’ultima domenica di agosto, piazza Umberto I sarà interdetta al traffico durante il fine settimana. Ogni sabato, a mezzogiorno, saranno collocate delle panchine e si provvederà ad abbellire il luogo con i colori dei rioni del paese.



Il 18 e il 19 luglio termina il “Classic Festival” di Magliano Alfieri; sabato 18 alle 21, nel Parco Alfieri maglianese, è in programma il concerto per pianoforte solo e a quattro mani “Sogno, impressioni e colori” tra Beethoven, Schubert, Debussy e Cafaro. Domenica 19 luglio, alla medesima ora nel parco alfieriano, nel concerto per violoncello e pianoforte intitolato “Romanticismo sotto le stelle” nel segno di Mendelsohn e Franck. Per garantire la sicurezza di tutti e il corretto svolgimento del festival, i posti saranno limitati: vivamente consigliata la prenotazione, inviando una mail a maglianoclassicfestival@gmail.com. Info: www.facebook.com/Magliano-Alfieri-Classic-Festival



Fino a domenica 19 luglio Saluzzo offre ogni giorno uno o più eventi inseriti nel cartellone “Saluzzo Estate 2020”. Sabato 18 luglio, al mattino ore 11 in Piazza Cavour e Corso Italia è in programma

“Passa Charriera, Occit’amo si presenta nei Mercati della Granda”.

Dalle ore 18.30, nell’ex Caserma Mario Musso - Arena Fab ci sarà “Aritmia Music Festival” ad ingresso gratuito. Domenica 19 luglio, alle 16.00, alla salita al Castello, Bottega local TASTE' BISTROT è in programma “La visita merendera - visite guidate alla Città alta passeggiando tra i sapori delle Terre del Monviso”, biglietto + degustazione € 10

Info: www.fondazionebertoni.it

Sempre a Saluzzo è visitabile la mostra “Solcando le onde del tempo” di Araldo Cavallera negli spazi espositivi della Castiglia di Saluzzo. Un viaggio interessante e coinvolgente tra le oltre 200 opere pittoriche, grafiche e scultoree, testimonianza dei 65 anni di attività dell’artista Cavallera. L’esposizione resterà visitabile fino al 6 settembre il lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Info: www.fondazionebertoni.it



A Rifreddo nel fine settimana sono in programma i festeggiamenti patronali in onore di San Luigi con gli appuntamenti religiosi e la presenza del luna park. Domenica 19 luglio, alle ore 11, solenne S. Messa in onore di San Luigi Gonzaga, seguita dalla benedizione su tutta la comunità rifreddese e consegna della dedica a tredici diciottenni. La festa patronale sarà allietata dalla presenza del luna park, allestito nella centrale piazza del paese. Il divertimento per i più piccoli sarà garantito nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale attualmente in vigore.



Occit’amo prosegue i suoi appuntamenti sabato 18 luglio alle 17, a San Damiano Macra (Struttura polivalente), con “Destacha la dança”, Stage danza con Daniela Mandrile.



Prenotazione obbligatoria al 339.7950104.



Sempre sabato 18 luglio, alle 17, alla “Locanda il Campo della Quercia”, in borgata Alberti di San Damiano Macra, il laboratorio “Euphytos” presenta il profumo delle erbe officinali. Iscrizione obbligatoria al numero 329-1480685.



Infine, alle 21.30, sulla piazzetta Comunità Montana, concerto di: “Teres Aoutes String con musiche che rileggono i canti e le danze della tradizione musicale delle Alpi Occidentali.



Ingresso gratuito. Obbligatoria la prenotazione sul sito www.occitamo.it

Domenica 19 luglio Occit’amo si trasferisce a Canosio dove, alle 16, sulla piazza del Comune, è in programma l’incontro letterario con Enrico Camanni. Ad aprire l’incontro la musica occitana proposta dai Lou Pitakass con musica tradizionale occitana, con rivisitazione personale del repertorio. Ingresso gratuito. Obbligatoria la prenotazione sul sito www.borgatedalvivo.it



Domenica 19 luglio riaprono, con le limitazioni rese necessarie per contenere la diffusione del Covid-19 i Centri visita del Parco del Monviso a Revello e Casteldelfino e parte un programma di escursioni gratuite domenicali con partenza dal Pian della Regina, a Crissolo.



Il Museo naturalistico del fiume Po di Revello e quello di Casteldelfino nel mese di luglio saranno aperti la domenica.



Il Museo del Parco di Revello sarà accessibile a piccoli gruppi, con visite accompagnate e illustrate a cura di un accompagnatore naturalistico, che spiegherà le peculiarità del territorio attraverso i materiali conservati nelle teche delle sale. Orario di apertura: la domenica dalle 14.30 alle 18.30. Non è necessaria la prenotazione, ma è invece obbligatorio l’uso della mascherina durante tutta la durata della visita alle strutture.



In alta valle Po il Parco del Monviso proporrà ogni domenica, a partire dal 19 luglio, un’escursione gratuita, in collaborazione con l’associazione di accompagnatori naturalistici Vesulus: la partenza sarà da Pian della Regina e il ritrovo alle 9. La prenotazione è obbligatoria all’Associazione Vesulus 339.6908179; i posti sono limitati a 15 partecipanti.



Info: www.vesulus.it



A Casteldelfino sabato 18 luglio anteprima della festa patronale di S. Margherita con l’apertura estiva delle botteghe artigiane dello Chemin Royal, aperte tutti i pomeriggi di luglio e agosto. Verrà inaugurata la mostra di pittura, progetto Marque. Domenica 19 mercatino della fiera per le vie del paese. Alle 10.30 la consegna delfino d’oro ai nuovi nati. Alle 11 celebrazione della S. Messa. Alle16, presso il centro delle casermette, presentazione del libro Il bosco dell’Alevé di Fusta editore e incontro con l’autore Mattia Bianco.



Sempre domenica 19 luglio riapre, con le limitazioni rese necessarie per contenere la diffusione del covid-19, il Centro visita del Parco del Monviso. La struttura sarà accessibile a piccoli gruppi, con visite accompagnate e illustrate a cura di un accompagnatore naturalistico che spiegherà le peculiarità del territorio attraverso i materiali conservati nelle teche delle sale. Ingresso gratuito.



A Revello si festeggia l’estate nel fine settimana: sabato 18 luglio alle 19 inaugurazione con istituzioni e banda musicale presso il palco di piazza Denina. Dalle 19 “Aperitivando a Revello” in collaborazione con bar e ristoranti del paese, alla riscoperta dei gusti della tradizione.



Dalle 21 shopping sotto le stelle e dalle 21,30 “Ti porto dove c’è musica” con Piero Vallero e la sua band: ingresso gratuito su prenotazione al 348-2380873. Domenica 19 luglio dalle 19 “Aperitivando a Revello” e dalle 21 “Quattro risate sotto le stelle” con Marco&Mauro (gratuito su prenotazione al 348-2380873). Info: www.facebook.com/prolocorevello



La rassegna Suoni del Monviso inizia domenica 19 luglio con “Un pianoforte in montagna” a Ostana, in alta valle Po. Di fronte alla chiesetta di San Nicolao, il protagonista sarà un pianoforte, in uno scenario magico sovrastato dal Re di Pietra. Nel corso della giornata si alterneranno pianisti affermati e giovani virgulti della tastiera, in un happening musicale libero a tutti, senza orari e assembramenti, in assoluta sicurezza, che avrà come protagonisti: la musica e la montagna.

Per info e iscrizioni visitare il sito www.suonidalmonviso.it



L’associazione L’Arc riapre al pubblico il “Parco Archelogico Cannetum” di Villar San Costanzo: ogni sabato pomeriggio dalle 14,30 alle 18 e la domenica su prenotazione sino al 31 ottobre, nel rispetto delle normative governative, il parco Cannetum è a disposizione per visite guidate, narrazioni, filmati e laboratori didattici. L’estensione del Parco consente di mantenere le distanze di sicurezza dividendo i visitatori in piccoli gruppi. Gli archeotecnici dell’associazione L’Arc accompagnano i visitatori (muniti di guanti e mascherina) in un avvincente viaggio nella storia dei nostri territori alla scoperta dell’archeologia sperimentale e della rievocazione storica. Le strutture (il castelliere, le capanne, le aree sacre, la fonte di Santa Brigida) realizzate dall’associazione L’Arc rappresentano un percorso storico che si sviluppa dall’età del bronzo all’alto medioevo creando un insieme paesaggistico unico e di grande suggestione: i visitatori possono rivivere momenti di vita quotidiana delle varie epoche toccando con mano fedeli riproduzioni di oggetti, attrezzi e utensili di uso comune. Per prenotazione visite telefonare al 338/6797814 o 340/5374280.

Info: www.parcocannetum.it/



Anche a Chiusa Pesio sono in programma iniziative per il fine settimana: sabato 18 luglio ritrovo alle 16 presso l'Ufficio Turistico in Piazza Cavour, 13 con “Una cartolina da Chiusa”, breve visita guidata (durata 30 minuti) al Palazzo Museale e al centro storico, alla scoperta degli angoli più suggestivi di Chiusa di Pesio. A seguire, in piazzetta Carlo A. Ferrero laboratorio di acquerello con Carla Pepino (durata 1 ora). I partecipanti realizzeranno una cartolina rappresentante uno scorcio paesaggistico chiusano. Il numero di partecipanti dovrà essere ridotto per rispettare le norme di sicurezza anti Covid-19. Prenotazione obbligatoria presso Ufficio Turistico n. tel. 0171/734990 - e-mail: valle.pesio@gmail.com. Orari di apertura: dal martedì al sabato ore 9.30-12.00/15.30-17.30, domenica ore 9.30-12.30/15.00-18.00.



Il comune di Bene Vagienna non si fa fermare dalle restrizioni: l’edizione 2020 de “Le Ferie di Augusto” al teatro romano si terrà regolarmente, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sanità. Sabato 18 luglio alle 21.15 si terrà la prima nazionale dello spettacolo “Il servo astuto” tratto dall’Epidicus di Plauto e ancora una volta prodotto da Torino spettacoli. Il sito archeologico, grazie agli ampi spazi, permetterà l’organizzazione dell’evento in sicurezza. L’accesso al sito verrà gestito con specifiche procedure, le sedie verranno distanziate per permettere agli spettatori di assistere alle rappresentazioni nella massima sicurezza. Il posto unico per gli spettacoli ha il prezzo di 10 euro (8 il ridotto, per under 26, over 60, gruppi convenzionati e abbonati). È possibile acquistare un abbonamento, con due spettacoli a scelta a 12 euro. Biglietteria è accessibile direttamente al sito archeologico, al Teatro Romano, a partire da un’ora prima dell’inizio.



La Tenuta Berroni, complesso del XVIII secolo immerso nelle campagne alle porte di Racconigi, sabato 18 e domenica 19 luglio riapre i battenti per un intrigante ed insolito week end all'insegna di atmosfere aristocratiche e suggestioni mitologiche.

Nei campi ai limiti della Tenuta, acquistata a metà '800 dalla famiglia di banchieri ed imprenditori della seta Ceriana Mayneri ed oggi dimora della Contessa Castelbarco Visconti e dei suoi discendenti. Da vedere il Labirinto, geometrica scultura vegetale che si estende su 2500 metri quadrati, percorso ad accesso libero. Sabato pomeriggio e per l'intera giornata di domenica sono in programma (previa prenotazione) le visite della dimora. La Contessa Alessandra di Castelbarco Visconti e la figlia Michelle guideranno i visitatori alla scoperta di segreti e curiosità del parco, coadiuvate dalle guide di Conitours che continueranno all'interno della villa, fra curiosità ed aneddoti di famiglia. Prenotazioni alle visite e degustazioni:

Conitours: sabato e domenica telefonare al numero 3920811406.

Info: www.tenutaberroni.it e www.agriberroni.it



A Fossano "Racconti fra le mura", la visita guidata promossa dalle guide turistiche di Cuneo Alps per andare alla scoperta della Fossano più autentica avrà luogo sabato 18 luglio con appuntamento alle 15.30 in Piazza Castello, di fronte l’Ufficio Turistico, durata 2 ore e avrà come argomento Fossano e i suoi personaggi, che hanno reso illustre il nome della città. Si parte da Federico Sacco, geologo e paleontologo, passando per San Giovenale e arrivando fino ai misteri legati al fantasma di Bona di Savoia, vedova di Galeazzo Sforza.

Prezzo a persona: € 6,00. Info e prenotazioni: www.cuneoalps.it/cultura-e-tour-guidati/speciale-tour-guidati/tour-guidati-cuneo-alps/visita-guidata-racconti-fra-le-mura-1-detail e www.comune.fossano.cn.it



Sabato 18 luglio alle 15 viene inaugurata al Filatoio Rosso di Caraglio la mostra “Un set alla moda.



Un secolo di cinema italiano tra fotografie e costumi” che ha la finalità di far rivivere ai visitatori l’anima più autentica del cinema italiano, la sua storia, i film, i divi e i protagonisti, attraverso 17

costumi di scena e 70 fotografie di set. L’evento è inserito nel programma delle manifestazioni

legate al progetto “Un film lungo un anno” per celebrare “Torino Città del Cinema 2020.

Orari: il sabato dalle 15 alle 19, la domenica e i festivi dalle 10 alle 19 fino all’8 dicembre.

Biglietto intero 7 euro, ridotto 5 euro. Info: www.fondazioneartea.org , www.museocinema.it

e www.filatoiocaraglio.it



Il 18 luglio alle ore 21.00 il Festival dei Saraceni 2020 ha in programma nella Chiesa di San Biagio a Pamparato un concerto dell’Accademia dei Solinghi, storico ensemble torinese guidato dalla cembalista Rita Peyretti e che vedrà la partecipazione del soprano Teresa Nesci, del controtenore Gianluigi Ghiringhelli e della giovane ma affermata violista da gamba Eleonora Ghiringhelli. Il concerto, dedicato all’Amor Sacro, prevede musiche di Caldara, Legrenzi, Cavalli e Monteverdi. Info: www.festivaldeisaraceni.com