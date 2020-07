Torna domani la festa al Bricco Pelata di Barge, in forma “ridotta” per l’emergenza Covid-19

Torna domani la festa di Bricco Pelata, a Barge.

In un anno in cui la pandemia da Coronavirus ha portato una serie di nuove problematiche comuni, come incertezze, prescrizioni, responsabilità, paure, il Comitato Bricco Pelata per quest'anno, visto la situazione, a comunque deciso di dare una continuità al fulcro dell'evento, per “pensare positivo: anche dopo il più terribile temporale ritorna sempre il sole”.

Il momento di commemorazione e memoria per i i Caduti bargesi, civili e partigiani, tra il 1943 e il 1945, quest’anno prevede esclusivamente la celebrazione della Santa Messa in suffragio, senza alcuna somministrazione di cibo o bevande, balli, musica ed eventi collaterali.

“A tutta la popolazione che se avrà piacere di venire alla Commemorazione – spiega l’organizzazione – si ricorda che non essendoci il solito pranzo campagnolo di attrezzarsi autonomamente per la giornata, con merende al sacco). Inoltre, si ricorda che la zona è servita da servizi igienici e di fontana di acqua montana, accessibile a tutti.

In fondo è un ritorno alle origini! Quando all'inizio la popolazione saliva alla Pelata per ritrovarsi in un momento di raccoglimento ed ognuno si portava, pane e salame, un pezzo di formaggio ed un bottiglione di vino, e serenamente si faceva una merenda sinoria nei prati”.

La Santa essa verrà celebrata alle 11.30.