Concluso il primo Summer Camp di CuneoSki2000: 160 i bambini partecipanti

E' giunta al termine l'esperienza estiva di Cuneoski2000 Summer Camp, quest'anno alla sua prima edizione.



L’Associazione che si occupa di corsi di Sci Alpino e Snowboard a Limone Piemonte ha aderito alla co-progettazione del Comune di Cuneo “Tempo Estate 2020”. In questo modo ha potuto offrire alle famiglie del territorio, ma soprattutto ai bambini della fascia di età 6-11 anni, un’esperienza estiva all’insegna dello sport, del divertimento e della socializzazione.



Sono circa 160 i bambini che hanno sperimentato diverse attività sportiva a partire dallo scorso 22 giugno fino a ieri, venerdì 17 luglio.



I partecipanti al Summer Camp sono stati seguiti da uno Staff Tecnico qualificato, laureato in Scienze Motorie, con attività adatte ad ogni fascia di età.



Il Cuneoski2000 Summer Camp, realizzato presso la struttura scolastica Lidia Rolfi di Largo Bellino, ha inoltre aderito al progetto nazionale Coni Educamp sposandone la proposta sportiva multidisciplinare.



"L’iniziativa - scrive l'associazione in una nota diffusa a mezzo stampa - ha evidenziato la grande valenza del progetto che ha saputo ridare ai piccoli partecipanti il sorriso venuto meno durante la chiusura data dall’emergenza sanitaria, privandoli dell’aspetto relazione necessario al corretto sviluppo psichico di ogni individuo.

Un particolare ringraziamento va all’Associazione Cuneo Danze, presieduta da Ornella Morano, che ha saputo regalare ai piccoli iscritti momenti spensierati di Danza Sportiva e all’ASD ArconiBuzzi Unicem del Dott. Bossi Bruno che ha permesso la sperimentazione, in tutta sicurezza, del Tiro con l’Arco."



"Attività molto apprezzate anche lo Yoga, realizzato dall’Insegnante Tamara Menardo e il laboratorio di inglese curato dalla Wall Street English. - ha spiegato CuneoSki -

Sempre presente a fianco dell’Associazione la ditta di trasporto SAV che ha condotto, settimanalmente, i piccoli partecipanti tra le valli del cuneese per vivere una giornata tra le montagne del nostro territorio facendo apprezzare loro l’esperienza del trekking.

Un ringraziamento anche al Bar Centro che ha ospitato i partecipanti al Camp durante i pasti."



"Un plauso a tutto lo Staff di Cuneoski2000, Matteo Gandolfo, Giovanna Pascale, Martina Milano, Michela Jacod, Camilla Bianco e Nicole Fede coordinati dal Direttore Tecnico societario Stefano Garello che hanno saputo interpretare al meglio le esigenze del momento mettendo a disposizione dei piccoli fruitori le loro conoscenze e la loro grande capacità."



"Ultimo ringraziamento - conclude - ed il più accorato, va a tutte le famiglie che hanno dato fiducia all’iniziativa affidando i loro figli all’Associazione dopo un periodo tanto difficile.I sorrisi, le nuove amicizie e le lacrime durante i saluti finali sono la dimostrazione che il progetto è stato efficace e ha sortito gli effetti desiderati; unico obiettivo che l’Associazione voleva perseguire proponendo questa importante iniziativa estiva nel pieno spirito della finalità societaria dell’attività senza alcun scopo di lucro.Nella speranza di dare l’arrivederci ai piccoli iscritti, magari anche sulle piste di Limone Quota1400, si chiude con grande soddisfazione il primo Cuneoski2000 Summer Camp"