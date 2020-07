Ufficializzati i numeri di maglia della Bosca San Bernardo Cuneo: conferme per Candi, Ungureanu e Zannoni, Signorile ritrova il 13

Inizierà ufficialmente lunedì 20 luglio la preparazione per la stagione 2020-2021 della Bosca San Bernardo Cuneo con una doppia seduta.

Saranno assenti Bici e Stijepic, che si uniranno alla squadra cuneese a seguito della procedura burocratica e sanitaria che li consentirà di raggiungere l’Italia, mentre il vice coach Domenico Petruzzelli - impegnato in un collegiale della Nazionale femminile austriaca a Vienna in preparazione alle qualificazioni europee in programma a gennaio 2021 - sarà in terra cuneese lunedì 27 luglio per aggregarsi ai lavori della Bosca.

"Stiamo monitorando quotidianamente con gli organi competenti le situazioni di Bici e Stijepic – dichiara in una nota stampa il direttore sportivo Gino Primasso – Alle purtroppo consuete difficoltà per ottenere i documenti necessari per giocare in Italia si sono aggiunte le problematiche legate al Covid-19, che complicano ulteriormente il quadro".



Nella prima giornata di preparazione atletica le ‘gatte’ saranno impegnate nella piscina del Centro Sportivo Roero, mentre nel pomeriggio ci sarà il primo assaggio di taraflex con l’allenamento al Pala UBI Banca. Martedì 21 è prevista la prima seduta di pesi presso la palestra 4FIT – Sport & Fitness. Nel rispetto dei protocolli Fipav relativi all'emergenza Covid-19 tutte le sessioni di allenamento saranno a porte chiuse.



"La società ha ufficializzato la numerazione per la stagione 2020/2021 con alcuni punti fermi e tante novità. - si legge nella nota della società - Non cambiano Candi, Ungureanu e Zannoni, le tre ‘gatte’ confermate, che vestiranno rispettivamente le maglie firmate ninesquared numero 8, 19 e 15. Erblira Bici avrà nuovamente sulle spalle il numero 1 come ai tempi dell’esperienza con la LPM BAM Mondovì, mentre Alice Degradi tornerà, dopo due stagioni di pausa, a indossare il numero 2. Anche per Alice Gay c’è un ritorno al passato con il numero 20. Alice Turco porterà un numero 5 per lei inedito; novità anche per Gaia Giovannini, che eredita la maglia vestita da Srna Markovic nelle ultime due stagioni (6). Olga Strantzali ha scelto il 9 che già porta nella Nazionale greca, mentre Fava (12), Stijepic (14) e Zakchaiou (16) hanno mantenuto il numero della passata stagione. Noemi Signorile, dopo la parentesi transalpina con il numero 3, torna al 13, un numero indossato in diverse stagioni della sua lunga carriera."



Ecco la numerazione completa per la prossima stagione