Volley A2/F - Lpm Bam Mondovì: Staff tecnico riconfermato in blocco! La preparazione parte il 5 agosto

Staff tecnico riconfermato in blocco! La Lpm Bam Mondovì dopo aver ufficializzato il roster per la prossima stagione, oggi ha reso noto anche i membri dello staff tecnico che affiancheranno coach Delmati per il prossimo campionato di serie A2, che ricordiamo potrebbe prendere il via il 20 settembre. Una "equipe" di esperti e affidabili professionisti che ormai da tempo lavorano in piena sintonia con il Tecnico del Puma. Nel frattempo, però, bisogna pensare all'inizio della preparazione. Anche in questo caso abbiamo la società "Rossoblù" ha indicato una data ufficiale, quella del 5 agosto, in anticipo rispetto quella della passata stagione. Di seguito il comunicato della Lpm:

L’attesa è quasi finita: l’Lpm Bam Mondovì è pronta per iniziare la stagione 2020-2021!

Dopo aver depositato, entro i termini previsti, la richiesta di ammissione al prossimo campionato di Serie A2 Femminile, ed in attesa dell’ufficialità e della definizione dei gironi, la società monregalese ha convocato la nuova squadra per mercoledì 5 agosto.

Per le pumine è così finalmente giunto il momento di incontrarsi, conoscersi ed iniziare la preparazione, in ottemperanza al protocollo Fipav. L’occasione è quindi quella di annunciare i componenti dello staff tecnico e sanitario, che seguiranno il team dell’LPM BAM Mondovì, nella quinta stagione consecutiva in Serie A2.

“Crediamo sia giusto premiare la competenza, le qualità umane e l’impegno delle persone. Abbiamo quindi deciso, anche per dare continuità ad una stagione finita anzitempo, di confermare l’intero staff.” - dichiara Paolo Borello, ds della società rossoblu.

Accanto a coach Davide Delmati, ritroveremo quindi il “vice” Claudio Basso. L’instancabile Lollo Arioli, che anche “a distanza” ha seguito in questi mesi le pumine, proseguirà il lavoro di preparatore atletico.

“A bordo campo” sarà presente l’assistente tecnico Roberto Chionetti, oltre al team manager Massimo Rubado. La coppia formata da Max Gazzola e Lorenzo Gallesio rivestirà il ruolo di “scout”, occupandosi della rilevazione dati in casa ed in trasferta.

Lo staff medico sarà composto da Sergio Gandolfi fisioterapista, Luca Rolando osteopata e Daniele Imarisio medico ortopedico.