Divieto di sosta con rimozione forzata in via Belli, piazzale Micca e piazzale Giovannoni di Alba

È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via P. Belli, piazzale P. Micca e piazzale Giovannoni (parcheggi zona blu fronte Ospedale San Lazzaro di Alba) causa stazionamento mezzi A.S.A.V.A. coinvolti nelle operazioni di spostamento ammalati dall’Ospedale San Lazzaro all’Ospedale di Verduno, il giorno domenica 20 luglio 2020 dalle ore 7.00 alle 20.00.