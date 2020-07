Lettera aperta al sindaco di Beinette: "Non smantelli la inea ferroviaria"

Egregio sig. Busciglio,

Mi presento: mi chiamo Paolo Tibaldi e sono un piccolo uomo che abita nel piccolo e ridente comune di Pocapaglia, in provincia di Cuneo. Sono giovane, ed ho molta strada da fare, ma sono qui a scriverle in qualità di macchinista ed appassionato di ferrovia. Ebbene si, la ferrovia è sia il mio lavoro che la mia passione, da sempre. Di recente, ho avuto modo di leggere, con mio grande dispiacere, che lei abbia proposto di smantellare la linea ferroviaria Cuneo — Mondovì a favore di una “ben più utile” pista ciclabile.



Non posso nasconderle, che i miei occhi si siano riempiti di tristezza e la mia bocca di amarezza, all'idea di uno scenario simile... I motivi sono molteplici, e non tutti così superficiali.



La linea Cuneo-Mondovi, fa parte di tutte quelle 12 linee ferroviarie che, nel 2012, la Regione Piemonte ha deciso, brillantemente ed efficacemente, di sospendere dal servizio ordinario. Ma di queste 12, è una di quelle che sono ancora perfettamente agibili e con l'armamento in uno stato che ne consentirebbe un potenziale utilizzo. lo penso, e non sono di parte, che il trasporto ferroviario sia molto più efficiente, economico, sostenibile e confortevole del trasporto su gomma. Ed appunto per

questo, parlando di efficienza, utilizzando del materiale rotabile sufficientemente capiente (ad esempio una ALN 501 “minuetto”), si potrebbero tranquillamente rimuovere ulteriori autobus dalle strade.



Questo aiuterebbe l'ambiente ed il già congestionato traffico, oltre a creare un servizio utile ed efficiente per tutti i pendolari della zona, poiché recarsi a Fossano per fare un cambio treno, è dispendioso in tempo, denaro e fatica per tutti i potenziali pendolari, scoraggiando una loro eventuale scelta di utilizzare il treno, con conseguente preferenza di utilizzo di mezzi di trasporto propri (auto, moto ecc...).



Nel caso di un eventuale ripristino della linea, anche temporaneo in via sperimentale, si potrebbe visualizzare e monitorare il traffico sulla linea e, di conseguenza, addirittura ipotizzare un'elettrificazione della linea stessa, il che renderebbe la linea pienamente sostenibile ed in grado di utilizzare la trazione elettrica, senza l'utilizzo di idrocarburi rumorosi ed inquinanti, come sistema di trazione.



In più, smantellare un'opera simile, richiede delle risorse economiche importantissime, ed altrettante risorse per asfaltare il sedime disarmato, il che sarebbe uno spreco di soldi e di fatica, nei confronti di una linea costruita tempo fa, con il sudore e la fatica di persone che volevano vivere in un territorio dalla capillarità ferroviaria senza precedenti, in modo da lasciarlo in eredità a noi, noi che stiamo

devastando le opere di quel tempo. Si veda lo smantellamento della Bastia Mondovi-Mondovi, lo smantellamento della Bra-Bastia Mondovi, lo smantellamento della Saluzzo-Airasca. ll minimo che possiamo fare ora noi, come persone, è salvare il salvabile, e mantenere ciò che non è ancora stato tolto, anzi, sfruttarlo per ciò che è, a nostro vantaggio.



Detto ciò, le chiedo di non proporre iniziative dannose, come questa, che richiederebbe uno spreco enorme di risorse pubbliche a favore di un'infrastruttura ideata, principalmente, per lo svago che non per l'utilità quotidiana lavorativa e pedagogica, ma piuttosto di implementare ben meno risorse e ripristinare un servizio che sarebbe altresì utile per tutta la comunità e per l’ambiente.



Nella speranza di poterla incontrare, forse un giorno, sul marciapiede della fermata di Beinette, io alla condotta del treno, e lei sul marciapiede con la coccarda tricolore, le porgo i miei più distinti saluti.



Paolo Tibaldi