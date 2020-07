Tecnologia e sfide della valuta virtuale

Come vedere la valuta virtuale dei primi giorni? La "valuta virtuale" rappresentata da Bitcoin sta attirando l'attenzione di tutto il mondo. Tuttavia, rimangono questioni tecniche e sociali da risolvere. È difficile affermare che è stato ampiamente valutato positivamente perché può essere utilizzato come mezzo di rimessa illegale e in parte a causa di problemi come il fallimento degli scambi. D'altro canto, la tecnologia relativa alle valute virtuali ha continuato a progredire costantemente, e si prevede che il sistema giuridico sarà ulteriormente migliorato in futuro, quindi esiste la possibilità che diventerà una tendenza importante in futuro .

Perché Anon System sta attirando l'attenzione? Il professore associato Hitoshi Okada, che ricerca denaro elettronico dal 1995 come ricercatore di sistemi di informazione ed è stato impegnato nella ricerca sul commercio elettronico che non può essere coperto dai sistemi legali esistenti, ha dichiarato: `` L'ambiente che circonda le valute virtuali è simile a l'alba di Internet intorno al 1995." Chiederemo al professore associato Okada i problemi e le problematiche delle valute virtuali e le tecnologie e i meccanismi che le supportano.

Rischi connessi alla valuta virtuale

Okawara In Giappone, l'immagine che circonda Bitcoin sembra essere preceduta dall'immagine che è pericoloso prima della corretta comprensione di quale sia la valuta virtuale. La valuta virtuale è pericolosa?

Se ne discuti nella grande idea della valuta virtuale di Okada, commetterai un errore riguardo a quella conclusione. Il primo punto è quanti rischi ha la stessa tecnologia. E l'altro rappresenta quanto pericolo esiste negli scambi che gestiscono valute virtuali, sistemi attuali e regole. Raramente, dovrai considerare il rischio da queste due prospettive. Per quanto riguarda il primo, non esiste un emittente in valute virtuali decentralizzate come Bitcoin e non esiste alcuna prova della nazione, quindi il meccanismo è significativamente diverso dalle valute precedenti e alcune persone si sentono a disagio. Ce ne possono essere molti.

Prendendo come esempio Okawara Bitcoin, le transazioni sono protette dalla tecnologia crittografica in cui tutti i partecipanti hanno due chiavi speciali, una chiave individuale (segreta) e una chiave pubblica. Inoltre, a differenza della moneta elettronica gestita a livello centrale, utilizzando un metodo chiamato "blockchain" (vedere P6-7 per i dettagli), è un meccanismo per garantire la correttezza delle informazioni di pagamento registrando tutti i partecipanti... A tale proposito, esiste un ambiente in cui gli utenti possono proteggere i propri bitcoin purché la chiave privata non venga distrutta o persa. Anche nel caso di Mt. Gox, se la sicurezza come scambio fosse garantita e il controllo degli accessi all'interno dell'azienda fosse forte, un tale incidente non si sarebbe verificato.

Okada: A questo proposito, la questione che dovrebbe essere affrontata ora non è il meccanismo e le questioni tecniche della stessa valuta virtuale, ma quest'ultima delle due precedenti considerazioni sul rischio, le questioni tecniche degli scambi e la gestione di tali questioni. È un sistema che lo fa. Le attività bancarie possono essere eseguite solo da società autorizzate dalla legge bancaria, ma non esiste alcuna regolamentazione sulla valuta virtuale. È stato riferito che la FSA ha iniziato a considerare di spostare lo scambio verso un sistema di licenze o un sistema di registrazione, ma è anche necessario sostenere istituzionalmente un sistema di scambio affidabile mediante tale meccanismo.

Nel giugno di quest'anno, il Gruppo di attività finanziarie (GAFI), un'organizzazione internazionale che regola il riciclaggio di denaro, ha cercato di inasprire le normative sulle valute virtuali e ha raccomandato di introdurre un sistema di licenze per gli scambi. Quando si utilizza un sistema di licenza o un sistema di registrazione, deve essere basato sulle caratteristiche della valuta virtuale. Come estensione della legge bancaria esistente, non è sufficiente autorizzare sul presupposto di avere un know-how nel settore finanziario. Poiché si presume che le valute virtuali operino nell'ambiente delle TIC, è essenziale avere una conoscenza e un know-how sufficienti delle TIC e realizzare un ambiente sicuro. In tal senso, riteniamo che gli audit sulla sicurezza delle informazioni svolgano un ruolo più importante nella diffusione delle valute virtuali.

La valuta virtuale diventerà popolare?

Okawara Al momento, la valuta virtuale è ancora utilizzata solo da alcune persone chiamate early adopters. La valuta virtuale si diffonderà in Giappone?