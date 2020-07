28 anni fa la strage di via d'Amelio: il ricordo di Paolo Borsellino dal Monregalese (VIDEO)

Con il magistrato perirono anche gli agenti della sua scorta: Agostino Catalano , Emanuela Loi , Vincenzo Li Muli , Walter Eddie Cosina e Claudio Traina . Un solo sopravvissuto: è l'agente Antonino Vullo , che in passato ha più volte testimoniato quanto vissuto in prima persona.

A riportare le sue parole è Rai News: "Borsellino e i miei colleghi erano già scesi dalle auto, mentre io ero rimasto alla guida. Stavo facendo manovra per parcheggiare la vettura che si trovava alla testa del corteo. Non ho sentito alcun rumore, niente di sospetto, assolutamente nulla. Improvvisamente è stato l'inferno. Ho visto una grossa fiammata, ho sentito sobbalzare la blindata. L'onda d'urto mi ha scaraventato dal sedile. Non so come ho fatto a scendere dalla macchina. Attorno a me c'erano brandelli di carne umana sparsi dappertutto".