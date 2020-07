A Sommariva Bosco, un Consiglio comunale ricco di novità

Si è riunito ieri, sabato 18 luglio, il Consiglio comunale di Sommariva del Bosco. Tra i punti all'ordine del giorno vi era la presa in carico da parte del Comune del ponte sul rio Pocapaglia di via Agnese Fogliato e una variazione al piano regolatore in vista della realizzazione di un parco fotovoltaico in località Archetta, operazione che non comporterà alcun costo per il Comune.

È stato nominato il nuovo revisore dei conti, che sarà Ermanno Garola di Rivoli, per un costo annuo invariato di 7.000 euro.

È seguita poi una ratifica di una variazione di bilancio di 62.000 euro per l'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione per interventi in via Vittorio Emanuele, per la manutenzione di edifici di proprietà comunale, per il cimitero e per i lavori in piazza Seyssel e una variazione di bilancio (la numero 7), di 39.000 euro per un ulteriore utilizzo dell’avanzo di amministrazione per la conclusione di piazza Seyssel, per manutenzioni elettriche e opere idrauliche, per l’ascensore delle scuole, per gli impianti sportivi, per le griglie in via XXV Aprile e per la realizzazione di un video promozionale sul territorio.

La tassa sui rifiuti è stata confermata come lo scorso anno, ma il pagamento dell'acconto è stato prorogato a fine settembre e le due successive rate a fine ottobre e a fine novembre.

Il vicesindaco Pedussia ha comunicato la ferma intenzione del Comune di opporsi, insieme agli altri paesi del comprensorio, alla proposta della Regione di accorpare tutti i consorzi presenti in uno unico per la gestione dei rifiuti, soluzione che porterebbe a un aumento dei costi per i piccoli Comuni e vantaggi soltanto per le grandi città che oggi applicano tariffe ben più alte. L’attuale gestione a cura della Str porterà nel prossimo bilancio un dividendo di 6.300 euro (1 euro per abitante).

L’approvazione del Documento unico di programmazione è stata preceduta da una relazione accurata del vicesindaco Marco Pedussia che ha elencato le opere realizzate nell'ultimo anno: la riparazione del tetto della chiesa di sant'Orsola con posa di impianto anti volatili; la soluzione dei problemi dell’archivio storico, l’acquisto di un furgone per l’ufficio tecnico e di un'auto per i vigili, la realizzazione di un impianto di riscaldamento per gli spogliatoi del tennis, il restyling di piazza Roma grazie all’apposito contributo statale, la messa in sicurezza dell’edificio scolastico, le scale per la mensa scolastica, la sostituzione delle condutture in via Vittorio Emanuele a cura di Tecnoedil, il progetto del nuovo parcheggio per le scuole, la prosecuzione di piazza Seyssel, per la quale Pedussia ha ricordato che mancavano 108.000 euro per ultimare i lavori. E poi ancora il nuovo loculario, l'acquisto del nuovo scuolabus, l’illuminazione delle zone periferiche, le telecamere in varie zone, la riparazione di alcuni loculi, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la sostituzione dei giochi per i bambini nei giardini della stazione, il percorso salute presso il parco del Bersaglio, la nuova Estate ragazzi, apprezzata dal governatore Cirio che ha fatto visita al paese e la soluzione dei problemi con la Casa di riposo.

Il capogruppo Giorgio Gristina ha voluto commentare la relazione del vice sindaco ringraziando tutto il gruppo per il lavoro svolto, in modo unito e costruttivo. Gristina ha poi sottolineato e ribadito la sua schiettezza, l'apertura e la volontà di collaborare anche con la minoranza e ancora una volta ha voluto ricordare la grande capacità del vice sindaco nell'affrontare la situazione di emergenza dei mesi scorsi.

“Purtroppo ci sono persone che continuano a comunicare sui social e nelle bacheche del paese cose che non corrispondono alla verità”, ha commentato Gristina, “mentre invece tutto quanto abbiamo realizzato era parte del programma, non solo di questa amministrazione ma già della precedente. Per esempio: io sollecitavo la realizzazione del parcheggio esterno alle scuole già da circa 20 anni”.

La priorità dell’amministrazione comunale al momento è la riapertura delle scuole, obiettivo che assorbirà d’ora in poi tutte le energie e le risorse necessarie.