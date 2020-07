Bonus Minori per Emergenza Covid-19 ad Alba: ecco come ottenerlo

L’Amministrazione comunale di Alba lancia un’ulteriore misura per supportare le famiglie colpite dall’emergenza Covid-19.

È il bonus una tantum di 100 euro per ciascun minore presente nel nucleo familiare. Una misura a sostegno delle famiglie con minori che hanno dovuto sostenere, per un lungo periodo, maggiori ed impreviste spese per i figli a carico, come acquisto di dispositivi di protezione individuale, prodotti per l’igienizzazione e sanificazione, strumenti e sistemi per l’adeguamento alla didattica a distanza (tablet e pc, dispositivi elettronici, connessioni internet, etc.), o di materiali per l’attività scolastica.

Il sindaco di Alba Carlo Bo: «E’ una delle prime iniziative di aiuto ai cittadini a cui abbiamo pensato e siamo soddisfatti di poterla mettere in pratica ora per tutti i ragazzi che non hanno ancora raggiunto la maggiore età. Tra le risorse da distribuire a cittadini, attività commerciali, turismo, edifici scolastici e altro, non potevano mancare le famiglie. La chiusura delle scuole durante l’emergenza ha costretto molti genitori a fare i salti mortali tra la gestione dei bambini, le lezioni online, il lavoro, le spese impreviste e le maggiori difficoltà economiche».

«Per supportare le famiglie colpite dall’emergenza Covid-19 – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Elisa Boschiazzo - negli ultimi mesi abbiamo messo in campo diverse iniziative per sostenere i nuclei più colpiti. Purtroppo, molti genitori hanno perso il lavoro ed altri si sono ritrovati a sostenere spese impreviste, come l’acquisto di mascherine ed igienizzanti e materiale telematico per permettere ai figli di seguire le lezioni da casa. Il bonus vuole essere un ulteriore sostegno alle diverse necessità sorte o aggravate dallo stato di perdurante crisi».

Le domande possono essere presentate dal 20 luglio al 30 ottobre 2020.



Alla data di presentazione della domanda, le famiglie devono possedere i seguenti requisiti:residenza nel Comune di Alba; presenza all’interno del nucleo di almeno un minore che, alla data di presentazione della domanda, non abbia compiuto il diciottesimo anno di età; reddito complessivo del nucleo familiare risultante dai redditi 2018 non superiore a 50 mila euro.



La domanda dev’essere sottoscritta da entrambi i genitori. In caso di affidamento esclusivo del/i minore/i a un solo genitore, il contributo potrà essere richiesto dal solo genitore affidatario, dietro presentazione di apposita documentazione a comprova dello status.



Ciascun nucleo familiare potrà presentare, per tutti i minori ivi presenti, una sola domanda.



La domanda può essere presentata compilando l’apposito modulo reperibile sul sito del Comune di Alba (www.comune.alba.cn.it), dal 20 luglio prossimo, e allo sportello informazioni all’ingresso del Palazzo Comunale, in Piazza Risorgimento 1, durante l’orario di apertura al pubblico.



Il modulo compilato può essere presentato: tramite e-mail all’ indirizzo PEC del Comune di Alba: comune.alba@cert.legalmail.it; a mezzo posta ordinaria oppure a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Alba, P.zza Risorgimento 1. In questo caso è necessario richiedere un appuntamento chiamando il numero 0173 292257.



In caso di invio tramite PEC, farà fede la data ricezione della domanda ed in caso di invio a mezzo posta ordinaria farà fede la data di spedizione.



I bonus saranno erogati tenendo conto esclusivamente dell’ordine di arrivo della domanda, senza la formazione di alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi, in base ai requisiti sopra elencati fino ad esaurimento della somma massima stanziata di 430 mila euro.



L’Amministrazione Comunale provvederà a sottoporre i dati contenuti nella domanda di concessione del contributo a verifiche circa la loro regolarità.