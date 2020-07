Metti un sabato in... mongolfiera: 7 regine dell'aria in volo da Levaldigi a Mondovì (FOTO)

Uno spettacolo per gli occhi, un'eccellenza che si rinnova. I cuneesi più attenti non si saranno persi lo show "andato in onda" nei cieli della provincia nel tardo pomeriggio di sabato 18 luglio 2020, quando sette mongolfiere hanno lasciato l'aeroporto di Cuneo Levaldigi per raggiungere la città di Mondovì.

Una location di decollo totalmente inusuale per i balloons, ma vi è una ragione celebrativa alle spalle di tale scelta; il volo, infatti, si è rivelato propedeutico a festeggiare i 40 anni dalla nascita della prima scuola di volo aerostatico della provincia di Cuneo (avente sede proprio a Levaldigi) e, contestualmente, i primi quattro decenni da pilota del monregalese John Aimo.

Proprio quest'ultimo ha pilotato il pallone G-CBEC, affiancato dal copilota Oscar Lombardo. Le altre 6 mongolfiere, invece, erano le seguenti: G-CEPV (pilota Paolo Boetti, copilota Elizabeth Lombardo); EC-MRO (pilota Paolo Bonanno); G-BXEN (pilota Gianni Curti, copiloti Emanuele Ghio e Filippo Curti); I-NDYA (pilota Marco Marin); I-BSAI (pilota Giuseppe Blangetti); G-FEED (pilota Orlando Rosellino).

Un'esibizione che, ancora una volta, ha acceso i riflettori su una disciplina che non smette mai di suscitare stupore e incanto in chi la osserva dal vivo.