Serata di presentazione del nuovo corso di accesso per i volontari alla Croce Rossa di Dronero

Il comitato della Croce Rossa Italiana di Dronero il 10 settembre alle ore 20,30 presso la propria sede, organizza la serata di presentazione del nuovo corso di accesso per arruolamento volontari.



La nostra associazione è sempre in cerca di nuove figure da inserire nel proprio organico volontaristico al fine di ottemperare a tutte le esigenze del territorio, dall’emergenza sanitaria 112, i trasporti ordinari, le dialisi, le attività con il sociale, ecc..quindi se qualcuno fosse interessato a venire a trovarci e farsi un’ idea sulla nostra realtà siamo lieti di accoglierlo! La serata è gratuita. Gradita l'adesione.



Per info telefono della sede 0171/916333 oppure cellulare 3485574474.