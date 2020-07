Mondovì piange la scomparsa del 24enne Marco Turco

Fine settimana di lacrime per Mondovì e, più in generale, per il Monregalese, che in queste ore si trovano a piangere la prematura dipartita di Marco Turco, 24 anni, residente in frazione Merlo.

Il giovane ha tenacemente combattuto per lungo tempo contro la malattia, spegnendosi sabato 18 luglio 2020.

Marco lascia i genitori Guido e Annamaria, la sorella Valentina con Nicola e la nonna Franca.

Questa sera, alle 20.30, sarà recitato il Santo Rosario presso la chiesa parrocchiale del Ferrone, che alle 15 di domani, lunedì 20 luglio, ospiterà i funerali, al termine dei quali la salma del ragazzo sarà tumulata nel cimitero di frazione Merlo.