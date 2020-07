Muore in moto a Santo Stefano Belbo, aperto fascicolo per omicidio stradale

E’ quella contemplata dall’articolo 589 bis del Codice Penale, omicidio stradale, l’ipotesi sulla quale si indaga per l’incidente che nella prima serata di giovedì scorso, 16 luglio, ha cagionato la morte di Michele Bertero, il 24enne di Rocchetta Belbo che a bordo della propria moto è andato a scontrarsi violentemente contro un auto mentre percorreva la Provinciale 592 in territorio di Santo Stefano Belbo, all’altezza dello stabilimento delle cantine Vallebelbo.



I rilievi compiuti dai Carabinieri della Stazione di Cortemilia serviranno a stabilire l’esatta dinamica del tragico sinistro e a verificare la possibilità che a provocarlo possa essere stata una mancata precedenza da parte del giovane santostefanese che si trovava alla guida dell’auto e che, impegnato in una svolta verso una strada secondaria, potrebbe non essersi avveduto dell’arrivo del centauro. Nei suoi confronti al momento è stato disposto il ritiro della patente.



Intanto a Rocchetta Belbo si attende il nulla osta delle autorità per i funerali del giovane operaio, sulla cui salma ieri sono stati compiuti rilievi autoptici disposti dal magistrato.