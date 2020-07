Dettagli su una valuta virtuale chiamata Bitcoin Cash

La parola "valuta virtuale" si è sentita di frequente negli ultimi anni. Un tipico esempio è Bitcoin (BTC). Di recente, anche diversi tipi di valute virtuali sono aumentate a causa della "rottura dei bitcoin (hard fork)". Questo articolo si concentra su una valuta virtuale chiamata "Bitcoin Cash (BCH)". Presenteremo che tipo di valuta virtuale sia Bitcoin Cash, le sue origini e le caratteristiche della sua nascita e toccheremo il suo potenziale futuro. Sfoglia il sito ufficiale del Bitcoin Profit per maggiori dettagli.

Che cos'è un Bitcoin?

Uno dei fattori che hanno creato Bitcoin Cash (BCH) è che "il numero di utenti che usano Bitcoin è aumentato." Bitcoin sono in primo luogo dati e all'aumentare del numero di transazioni (il numero di utenti che lo utilizzano), aumenterà il tempo di elaborazione richiesto per quella transazione.

Quindi, il problema che "il denaro depositato che sarà in ritardo" è emerso. Il motivo principale è che il blocco (capacità) per la registrazione delle transazioni è stato rapidamente riempito e ci è voluto troppo tempo perché la transazione fosse approvata dalla rete. Questo è chiamato il "problema di scalabilità" di Bitcoin.

E il 1 ° agosto 2017, Bitcoin Cash è nato come una nuova valuta virtuale creata da "hard fork" della blockchain di Bitcoin espandendo la capacità del blocco per risolvere questo problema...

Capacità di blocco e capacità di elaborazione

Innanzitutto, va menzionata la "differenza tra capacità del blocco e capacità di elaborazione". La dimensione massima del blocco di Bitcoin è di 1 MB, mentre quella di Bitcoin Cash è di 8 MB. Come puoi vedere dai numeri, Bitcoin Cash ha una potenza di elaborazione 8 volte maggiore rispetto a Bitcoin. Si noti che 8 MB è il numero immediatamente dopo il fork duro e l'aggiornamento della dimensione del blocco è stato ripetuto fino ad ora ed è stato espanso a 32 MB.

Con la maggiore potenza di elaborazione, Bitcoin Cash ne trarrà ulteriore vantaggio. Ad esempio, "Commissioni di rimessa più basse." In Bitcoin, la rete era spesso congestionata a causa di un'inondazione di transazioni. Di conseguenza, le tasse salirono alle stelle e per il momento si è verificata una situazione in cui una singola rimessa costava qualche migliaio di yen.

Bitcoin Cash ha migliorato la sua capacità di elaborazione e, di conseguenza, le commissioni sulle rimesse possono essere mantenute in media al di sotto di 1 yen. Rispetto a Bitcoin, è una valuta virtuale che è facile da usare per i pagamenti di tutti i giorni.

Sicurezza

Di recente, le notizie sulla valuta virtuale sono state segnalate come "violate e la valuta rubata." Tuttavia, poiché Bitcoin Cash ha adottato tutte le misure possibili contro gli attacchi replay, è unico in termini di sicurezza.

Tuttavia, non vi è dubbio alcuno che Bitcoin stesso sia stato violato. Per essere precisi, "un certo scambio di Bitcoin ha una vulnerabilità di sicurezza ed è stato colpito lì" e, di conseguenza, la percezione che la valuta virtuale sia pericolosa si è diffusa nel mondo.

Nel gestire le valute virtuali, la consapevolezza della sicurezza degli scambi utilizzati è ovviamente importante. Inoltre, si può dire che Bitcoin Cash è una valuta virtuale sicura perché le misure di attacco replay sono più rigorose di quelle convenzionali.

Qual è il futuro rispetto ad altre valute virtuali?

L'industria valutaria virtuale è in continua evoluzione e nuove valute stanno emergendo da ogni paese. Bitcoin Cash può sopravvivere in futuro?

Si dice che la risposta sia "sì". Il motivo principale è che ha una funzione di pagamento. Nell'agosto 2018, bitpay, un importante fornitore di pagamenti Bitcoin, ha supportato i pagamenti Bitcoin Cash con commissioni di rimessa basse ed elaborazione rapida. Bitpay non supporta i servizi in Giappone, ma da giugno 2018 è disponibile il servizio di pagamento in negozio BitPoint Japan Co., Ltd. "BITPoint Pay".

Di conseguenza, il numero di negozi che accettano pagamenti in contanti di Bitcoin potrebbe aumentare in futuro. La valuta virtuale aveva una forte immagine di investimento, ma grazie a questa funzione di pagamento, il futuro come valuta che può essere utilizzata su base giornaliera è diventato più luminoso. Considerando questi punti, il prezzo di mercato di Bitcoin Cash continua ad aumentare di giorno in giorno.

Quando prevediamo un ulteriore sviluppo in futuro, la "funzione di pagamento" di Bitcoin Cash sarà un grande punto di forza. Se sei interessato alla criptovaluta ma non sai cosa farne, perché non considerare Bitcoin Cash?