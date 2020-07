FEA’S: il tuo nuovo locale in viale Angeli a Cuneo

In queste ultime settimane abbiamo visto molto movimento presso lo storico locale di Cuneo, in viale Angeli 25. Furgoni, auto, persone che entravano e uscivano velocemente, giardinieri, ecc… tutti segnali che ci hanno fatto capire che a breve sarebbe nata una nuova attività.



Ieri pomeriggio ci siamo fermati ad osservare e abbiamo conosciuto Eva ed Enzo, due fratelli che hanno deciso, dopo aver percorso strade lavorative diverse, di affrontare insieme questa nuova avventura.



Perché proprio Cuneo e proprio viale degli Angeli? Eva ci risponde che “… è un posto che conoscevamo già e che in passato avevamo frequentato. Ci era particolarmente piaciuto per una caratteristica unica nel suo genere: essere in pieno centro città ma nello stesso tempo essere immersi nel verde!”.



FEA’S gode di ampi spazi, sia all’esterno e sia all’interno e può diventare un punto di ritrovo per appuntamenti di lavoro informali oppure la location giusta per passare un po’ di tempo tra amici sorseggiando ottime bollicine accompagnate da manicaretti preparati dal proprio staff di cucina.



“Alcuni anni fa, durante un appuntamento di lavoro che avevo fatto proprio qua, avevo raccontato il mio desiderio di essere un giorno il titolare del locale…” ci racconta Enzo “ … e adesso, eccomi qua con mia sorella per iniziare insieme questo nuova esperienza! Tutto mi è sembrato un segno del destino”.



Eva ed Enzo vorrebbero che il locale diventasse un punto di incontro anche per eventi a sfondo sociale, collaborando attivamente con chi avesse piacere di organizzare il proprio evento all’interno dei loro spazi all’aperto o al chiuso (per il periodo autunnale-invernale).



Consapevoli di essere nuovi in questa attività si sono fatti affiancare da uno staff competente e soprattutto giovane, pronto ad accogliere i clienti e soddisfare tutte le loro richieste.



FEA’S offrirà ai propri clienti una colazione sana con prodotti artigianali, preparati dal proprio personale.



Per la pausa pranzo, in questo periodo ci sarà la possibilità di scegliere tra insalate, panini o antipasti, primi, secondi, prodotti in cucina, prediligendo le ottime materie prime a km0 che la provincia di Cuneo offre.



Alla sera verrà proposto uno sfizioso aperitivo accompagnato da una selezione di ottimi vini e una vasta scelta di cocktail.



Per gli amanti del buon gelato, grazie alla collaborazione con il Gelapajo, ci sarà la possibilità di deliziarsi con coni o coppette d’asporto ma anche con artistiche coppe gelato in vetro.



FEA’S è aperto dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 7.00 alle 21.30; sabato e domenica dalle ore 8.00 alle 21.30.



Per informazioni e prenotazioni, chiamare 324 848 1837 o scrivere una e-mail a info@feasgourmet.it



Facebook https://www.facebook.com/feas.cuneo

Instagram https://www.instagram.com/feas.cn/?hl=it