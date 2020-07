Quali fattori controllano i prezzi dei bitcoin?

Dopo che il prezzo del bitcoin è sceso a quasi 6080 mila dollari negli ultimi giorni, dopo che il suo prezzo si è avvicinato a 7600 mila dollari nell'ultimo mese, quali sono i fattori che determinano l'ascesa e la caduta di questa valuta? Il seguente rapporto esamina il più importante di questi fattori.

Ciò è stato evidente quando il prezzo della valuta principale nel mercato delle criptovalute - bitcoin - è salito a livelli record senza precedenti, seguito da un forte calo che a volte ha portato a un tracollo.

E tra questo aumento e quel declino, c'erano quelli che studiano, analizzano e predicono per raggiungere le principali cause e fattori che portano a questo, e c'erano anche quelli che seguono la sua intuizione senza una base scientifica o epistemologica nel prendere la decisione di acquistare o vendere. Di conseguenza, i due autori ci forniscono alcune semplici informazioni sui motivi principali che portano all'aumento o alla diminuzione dei prezzi delle valute digitali, al meccanismo d'azione di tali valute e alla visione futura degli investimenti in questo campo.

Il prezzo del bitcoin è sceso a circa 6080 mila dollari negli ultimi giorni, dopo che il suo prezzo si è avvicinato a 7600 mila dollari nell'ultimo mese, aumentando di circa il 1850% rispetto ai prezzi del 2015. Tutto ciò mostra l'entità della volatilità di questa valuta e solleva una domanda molto importante, qual è la ragione dietro questi grandi cambiamenti?

Il nostro studio in corso in questo senso ha rivelato quattro fattori principali che influenzano il prezzo del bitcoin. Tra questi, l'hype mediatico è l'unità di acquisto da parte degli utenti, le condizioni di instabilità politica e i relativi rischi - come l'elezione di Donald Trump o il voto sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea - e le azioni intraprese dal governo e dai regolatori, e l'amministrazione che controlla la valuta Bitcoin stessa. È probabile che l'ultimo fattore che ha portato al recente calo del prezzo della valuta, a causa del fallimento della proposta divisione di Bitcoin - o del cosiddetto fork - per ottenere il supporto degli sviluppatori alla fine della scorsa settimana. Questa divisione avrebbe raddoppiato il numero di unità in circolazione - come quelle precedenti - oltre ad aumentare la velocità delle transazioni. In questa era bitcoin evolution sta diventando sempre più popolare grazie al suo valore di fiducia.







Istinti animali

Gli economisti hanno sempre fatto riferimento all'idea dei fattori psicologici degli investitori che influenzano le loro decisioni di investimento. L'hanno chiamato "istinto animale", osservando che gli investitori prendono le loro decisioni in base al comportamento di altri investitori coinvolti nel mercato, secondo la loro intuizione e la loro visione, piuttosto che rigorose analisi di mercato.

La copertura mediatica positiva mediante le nuove tecnologie crea un ciclo di esagerazione mediatica ben nota, quando l'attività degli investitori e il loro appetito per la valuta raggiungono il loro apice, immediatamente dopo un "deprimente netto deprezzamento" del valore della valuta.

Questo modello è stato più evidente nei primi giorni del bitcoin, quando i principali media hanno iniziato a fornire un rapporto dettagliato sulla nuova valuta, causando una serie di guadagni a breve termine nel valore della valuta, seguiti da crolli dei prezzi. Alla luce della maggiore copertura mediatica delle notizie e delle fluttuazioni valutarie, oltre ad alcuni altri fattori, diventa difficile determinare l'impatto dei soli media.

A volte la stessa cosa accade quando una grande azienda viene offerta in abbonamento pubblico, il che induce gli investitori a "fare il pieno" per acquisire i loro beni, e quindi il loro valore aumenta rapidamente dopo che il loro valore è relativamente basso. Il miglior esempio di questo è Twitter, il cui prezzo delle azioni è aumentato fittiziamente sul mercato azionario dopo che è stato reso pubblico.

Rischi politici

I rischi politici che influenzano le valute nazionali possono anche influenzare i prezzi dei bitcoin. La crisi economica in Grecia nel 2015, secondo molti rapporti, è stata seguita da un significativo aumento dell'acquisto di bitcoin da parte dei cittadini greci, nella speranza di preservare il valore della loro ricchezza. Tuttavia, il tumulto che ha prevalso durante il referendum nazionale sulla partenza della Gran Bretagna dall'Unione Europea il 23 giugno 2016, ha portato a un aumento del prezzo del bitcoin nonostante il deprezzamento della sterlina britannica.