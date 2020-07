Carrù, successo per la serata di vino, salute, buon cibo e divertissement con Cinzia Ortega, Anna Comba e Lorenzo Tablino

Vino, salute, buon cibo e divertissement. Se n'è parlato giovedì 16 luglio, presso il Redibis di Carrù. La serata è stata orientata ai consigli per vivere meglio con la dottoressa Cinzia Ortega, Primario di oncologia dell’Asl Cn2 e la dietista fossanese Anna Comba. In mezzo le degustazioni guidate da Lorenzo Tablino, divulgatore e grande esperto di vini.

La grande partecipazione di pubblico ha confermato il valore del talk show condotto da Claudia Molino, Silvia Gullino e Lino Ferrero sul format dell'Aperitivo Letterario di Bra, sposando il gusto del sapere a quello della tavola.

Oltre due ore di domande e risposte, alternate ai piatti proposti dalla padrona di casa Silvia Facello, giovane ristoratrice salita anche alle cronache per aver prodotto un sushi a km zero, utilizzando il riso di Bra.

Insomma, ce n’era per tutti i gusti… E che gusti!