Circo, teatro, giocoleria, risate: gli “Artisti al Lavoro” invadono l’Estate all’Arena

Sabato 25 luglio 2020 l’Estate all’Arena presenta uno degli appuntamenti più longevi e divertenti che si tengono nella città delle cento torri: “Artisti al Lavoro”.



La dodicesima edizione del festival dedicato alle arti di strada vedrà la regia dell’Associazione Familupi’s e la partecipazione del duo comico Freacklown e degli amici Claudio e Consuelo.



Gli artisti, tradizionalmente impegnati nelle loro performance sui palcoscenici delle vie e delle piazze cittadine, si trasferiscono eccezionalmente all’Arena Guido Sacerdote di Alba, una location sotto le stelle capace di regalare al pubblico suggestive emozioni.



Aprirà la serata, alle ore 21, l’Associazione Familupi’s con "Intrò", una parata di trampolieri e giocolieri che coinvolgerà il pubblico in un momento di festa, pensato per introdurre i due spettacoli in programma: "Dal paese dei balocchi" di Claudio e Consuelo e "Le Sommelier" dei Freacklown.



"Dal paese dei balocchi" è un lavoro che ricongiunge circo e teatro e che vede protagonisti due assurdi personaggi, sorretti da un'ingenua determinazione che li spinge a credere ai sogni proprio come fanno gli eroi ed i bambini. Voleranno uova e asciugacapelli, secchi, falci, scope, pistoni e molto altro ancora, a sottolineare il senso di irrealtà della giocoleria. Claudio e Consuelo, storico duo dell'arte di strada albese, tornano in scena con uno dei loro spettacoli più replicati e apprezzati.



"Le Sommelier" è un viaggio divertente nel mondo del vino. Tra calici e bottiglie volanti, equilibrismi estremi, bicchieri musicali e bottiglie sonore, i Freakclown esplorano il mondo dell'enologia a loro modo, con una comicità fisica ed originale. Lo spettacolo miscela musica dal vivo, acrobatica, magia e poesia, grazie alla bravura e alla versatilità di Alessandro Vallin e Stefano Locati, i componenti del duo.



L'ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili, in caso di maltempo la serata si svolgerà nella Chiesa di San Domenico.



La rassegna Estate all'Arena è un’iniziativa dell'assessorato alla Cultura del Comune di Alba, in collaborazione con il Centro Studi Beppe Fenoglio.