Come passare questa domenica di luglio in Granda tra spettacoli, musica, musei aperti e tanto altro

Gli eventi elencati qui sono in regola con le Linee guida della Regione Piemonte e le norme nazionali per prevenire il contagio da coronavirus. Per verificare la necessità di prenotare e per aggiornamenti su eventuali variazioni di programma, consulta le pagine Facebook o i siti degli organizzatori.



Altri suggerimenti per trascorrere il tuo tempo libero li trovi sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it.



Oggi, domenica 19 luglio riaprono, con le limitazioni rese necessarie per contenere la diffusione del Covid-19 i Centri visita del Parco del Monviso a Revello e Casteldelfino e parte un programma di escursioni gratuite domenicali con partenza dal Pian della Regina, a Crissolo.



Il Museo naturalistico del fiume Po di Revello e quello di Casteldelfino nel mese di luglio saranno aperti la domenica. In alta valle Po il Parco del Monviso proporrà ogni domenica un’escursione gratuita, in collaborazione con l’associazione di accompagnatori naturalistici Vesulus: la partenza sarà da Pian della Regina e il ritrovo alle 9. La prenotazione è obbligatoria all’Associazione Vesulus 339.6908179; i posti sono limitati a 15 partecipanti.



La rassegna Suoni del Monviso inizia oggi, domenica 19 luglio con: “Un pianoforte in montagna” a Ostana, in alta valle Po. Di fronte alla chiesetta di San Nicolao, il protagonista sarà un pianoforte, in uno scenario magico sovrastato dal Re di Pietra. Nel corso della giornata si alterneranno pianisti affermati e giovani virgulti della tastiera, in un happening musicale libero a tutti, senza orari e assembramenti, in assoluta sicurezza, che avrà come protagonisti: la musica e la montagna. Per info e iscrizioni visitare il sito www.suonidalmonviso.it o scrivere a: info@suonidalmonviso.it o telefonare ai numeri 349.3282223, 349.3362980.



Fino a oggi, domenica 19 luglio, Saluzzo offre ogni giorno uno o più eventi inseriti nel cartellone “Saluzzo Estate 2020”.



Questa domenica alle 16.00, alla salita al Castello, presso la Bottega local TASTE' BISTROT è in programma “La visita merendera - visite guidate alla Città alta passeggiando tra i sapori delle Terre del Monviso”, biglietto + degustazione € 10 Info: www.fondazionebertoni.it



Sempre a Saluzzo è visitabile la mostra “Solcando le onde del tempo” di Araldo Cavallera negli spazi espositivi della Castiglia di Saluzzo. Un viaggio interessante e coinvolgente tra le oltre 200 opere pittoriche, grafiche e scultoree, testimonianza dei 65 anni di attività dell’artista Cavallera. L’esposizione resterà visitabile fino al 6 settembre il lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Info: www.fondazionebertoni.it



A Revello si festeggia l’estate nel fine settimana: oggi, domenica 19 luglio dalle 19 “Aperitivando a Revello” e dalle 21 “Quattro risate sotto le stelle” con Marco&Mauro (gratuito su prenotazione al 348-2380873). Info: www.facebook.com/prolocorevello



A Rifreddo nel fine settimana sono in programma i festeggiamenti patronali in onore di San Luigi con gli appuntamenti religiosi e la presenza del luna park. Domenica 19 luglio, alle ore 11, solenne S. Messa in onore di San Luigi Gonzaga, seguita dalla benedizione su tutta la comunità rifreddese e consegna della dedica a tredici diciottenni. La festa patronale sarà allietata dalla presenza del luna park, allestito nella centrale piazza del paese. Il divertimento per i più piccoli sarà garantito nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale attualmente in vigore.





A Paesana è partita la stagione di Pian Munè. È raggiungibile tutti i sabati e domeniche (e da agosto tutti i giorni) il rifugio in quota, la Baita Pian Croesio, a 1870 m. La terrazza panoramica sulla pianura saluzzese è méta ideale per gustare l’inimitabile polenta dopo una bella camminata. Quest’anno si può usufruire, su prenotazione, anche del servizio di trasporto in quota sul Defender in dotazione alla stazione. Il rifugio Pian Munè a quota 1535 metri, dove c’è il parcheggio, rimane aperto tutti i giorni anche a cena. Per favorire l’organizzazione, si richiede di rispettare poche utili regole: prenotazione del tavolo o dei piatti da asporto via whatsapp al numero 328-6925406 (valido anche per chiedere info) oppure sul sito (compilando l’apposito modulo); utilizzo della mascherina negli spazi chiusi; igienizzazione delle mani prima di accedere ai locali e distanziamento di un metro. Info: www.pianmune.it

L’Arena Live Festival di Cuneo entra nel vivo con una serie di eventi ravvicinati che porteranno sul palco di San Rocco Castagnaretta nomi illustri del panorama artistico e teatrale italiano.



Oggi, domenica 19 luglio nuovo appuntamento carico di energia e musica per la stagione del Teatro Toselli direttamente da Torino: la Bandakadabra porta in scena il suo spettacolo comico-teatral-musicale “Figurini”, piccoli atti unici legati tra di loro dal meccanismo dell’associazione mentale, della citazione e delle scatole cinesi.

Anche in questo caso, così come in tutti gli appuntamenti del calendario estivo, vigeranno rigide norme sanitarie all’interno dell’Arena: gli ingressi e le uscite avverranno in modo contingentato, i partecipanti dovranno presentare un'autocertificazione sanitaria, utilizzare la mascherina e rispettare il distanziamento sociale per tutta la durata degli spettacoli.



Tutti gli spettacoli sono ad ingresso a pagamento: informazioni e link diretti di vendita dei biglietti online sono presenti sul sito di riferimento www.promocuneo.it/arena-live-festival

Per tutti gli spettacoli è possibile inoltre acquistare i biglietti ai cancelli di ingresso.



Domenica 19 luglio Occit’amo si trasferisce a Canosio dove, alle 16, sulla piazza del Comune, è in programma l’incontro letterario con Enrico Camanni. Ad aprire l’incontro la musica occitana proposta dai Lou Pitakass con musica tradizionale occitana, con rivisitazione personale del repertorio. Ingresso gratuito. Obbligatoria la prenotazione sul sito www.borgatedalvivo.it

Info: www.occitamo.it



Al Filatoio Rosso di Caraglio è stata inaugurata la mostra “Un set alla moda. Un secolo di cinema italiano tra fotografie e costumi” che ha la finalità di far rivivere ai visitatori l’anima più autentica del cinema italiano, la sua storia, i film, i divi e i protagonisti, attraverso 17 costumi di scena e 70 fotografie di set. L’evento è inserito nel programma delle manifestazioni legate al progetto “Un film lungo un anno” per celebrare “Torino Città del Cinema 2020.



Orari: il sabato dalle 15 alle 19, la domenica e i festivi dalle 10 alle 19 fino all’8 dicembre.

Biglietto intero 7 euro, ridotto 5 euro. Info: www.fondazioneartea.org , www.museocinema.it e www.filatoiocaraglio.it



La Tenuta Berroni, complesso del XVIII secolo immerso nelle campagne alle porte di Racconigi, anche oggi, domenica 19 luglio, riapre i battenti per un intrigante ed insolito week end all'insegna di atmosfere aristocratiche e suggestioni mitologiche.

Nei campi ai limiti della Tenuta, acquistata a metà '800 dalla famiglia di banchieri ed imprenditori della seta Ceriana Mayneri ed oggi dimora della Contessa Castelbarco Visconti e dei suoi discendenti. Da vedere il Labirinto, geometrica scultura vegetale che si estende su 2500 metri quadrati, percorso ad accesso libero. Sabato pomeriggio e per l'intera giornata di domenica sono in programma (previa prenotazione) le visite della dimora. La Contessa Alessandra di Castelbarco Visconti e la figlia Michelle guideranno i visitatori alla scoperta di segreti e curiosità del parco, coadiuvate dalle guide di Conitours che continueranno all'interno della villa, fra curiosità ed aneddoti di famiglia. Prenotazioni alle visite e degustazioni contattare Conitours telefonando al numero 3920811406. Info: www.tenutaberroni.it e www.agriberroni.it



Prosegue l’iniziativa di alcune aziende vinicole associate alla Strada del Barolo che aprono le loro cantine alle famiglie, con un’offerta di attività educative per bambini e ragazzi, passeggiate in vigna, visite in cantina e degustazioni per gli adulti che li accompagnano. A coinvolgere i piccoli in giochi e laboratori saranno due animatori, che organizzeranno disegni con il vino, attività alla scoperta di colori e profumi ed esercizi pratici. Oggi, domenica 19 luglio, dalle 10.30 alle 12.30, la cantina Josetta Saffirio, a Monforte, propone una visita in cantina con la degustazione di tre vini accompagnati da prodotti locali (15 euro a persona). Le iniziative possono ospitare un numero massimo di dieci o dodici bambini e venti o venticinque adulti, in base alla struttura. È necessaria la prenotazione, scrivendo una e-mail all’indirizzo staff@stradadelbarolo.it.

Info: www.stradadelbarolo.it



A Roddino oggi, domenica 19 luglio, in occasione della festa patronale, la piazza della parrocchiale ospiterà il concerto del Quartetto d’archi di Cuneo, composto da strumentisti che collaborano come prime parti con le orchestre sinfoniche e da camera di Bordighera, Cuneo, Sanremo e del teatro Carlo Felice di Genova. A Roddino suoneranno brani di Vivaldi, Bach, Mozart, Jenkins, Piazzolla e Morricone. Appuntamento alle 10.30 circa dopo la Santa Messa delle 9.

Info: www.facebook.com/proroddino



A Neviglie prosegue “Aspettando Goodwine Neviglie”, convivio enogastronomico e culturale. Questa domenica, dalle ore 9 alle 17, si svolgerà la rassegna #goodwinechiamalarte, estemporanea di pittura che trasformerà le vie del paese in un museo a cielo aperto. Info: www.facebook.com/ProlocoNeviglie



A Neive è visitabile la torre dell’orologio, antico manufatto risalente al 1224 che è stato oggetto di una importante ristrutturazione e, per la prima volta, sarà possibile l’accesso sino alla cima, per godere una spettacolare veduta panoramica. Accedendo alla torre, sarà possibile ammirare una mostra che raccoglie le opere di vari artisti contemporanei locali. Nella Bottega dei 4 vini, sarà allestita la mostra dell’artista Sandro Chia che, attraverso venti opere, racconta La malora di Beppe Fenoglio. A partire dalle ore 12 sino alle 18, nei locali della Bottega dei 4 vini, ci saranno degustazioni di due grandi rossi, il Brunello e il Barbaresco. Le visite alla torre saranno possibili su prenotazione all’ufficio turistico di Neive (339-77.34.987).

Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive



Prosegue a Cherasco nel fine settimana “Passeggia a Cherasco”, l’iniziativa comunale che punta a rilanciare le attività commerciali e di ristorazione nel dopo Covid-19. Oggi, domenica 19 luglio, dalle ore 16.30 alle 21.30, saranno protagonisti un duo dell’Eureka, un reading su Fabrizio De André curato dal Piccolo teatro di Bra, i laboratori di Sonia Berrino, maghi e artisti di strada. Per informazioni più dettagliate telefonare all’ufficio turistico del Comune (numero 0172-42.70.50). Al Museo della magia proseguono le aperture domenicali sino a inizio agosto, al pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30. Domenica 19 i tre spettacoli vedranno quale attrattiva il mago Beppe Brondino. L’ingresso è libero, ma è richiesta la prenotazione al 335-47.37.84.

Info: www.comune.cherasco.cn.it



A Sommariva Perno, in piazza Montfrin il centro culturale di San Bernardino oggi, domenica 19 luglio, alle 21, propone una novità assoluta per Sommariva: l’Urlo organ trio presenta il concerto Jazz night. Christian Alasia, chitarra, Tommaso Sorba, organo Hammond e Lorenzo Giordano, batteria, danno vita a un progetto di forma jazzistica che orbita intorno ai classici del genere, per toccare brani meno conosciuti e condire il tutto con delle punte di funk. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, con alcune norme da rispettare (registrazione della presenza, uso del detergente in entrata, obbligo di indossare la mascherina dall’ingresso fino al posto a sedere e all’uscita, rispetto del distanziamento sociale, escluse le famiglie).

Info: www.centroculturalesanbernardino.it



Il progetto “sentieri dei frescanti” propone per domenica 19 luglio la visita della Cappella di San Servasio a Castellinaldo d’Alba; durante la giornata si potranno ammirare i due cicli di affreschi del Cinquecento. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Dalla cappella si gode di bel un panorama.

Info: www.sentierideifrescanti.it e pagina FB



Roero music fest arriva a Guarene con concerti gratuiti in programma tra luglio e settembre per i quali è consigliato prenotare. Oggi, domenica 19 luglio, alle 20.45 piazza dell’Annunziata ospiterà il concerto del trio di Filippo Cosentino. Il chitarrista, direttore artistico della rassegna, presenta, accompagnato dal basso elettrico di Carlo Chirio e dalla batteria di Lorenzo Arese, il suo nuovo disco, Leave the thorn, take the rose, pubblicato con l’etichetta Da Vinci. L’eredità barocca è riletta in chiave jazz, flamenco e tango. Bach, Pergolesi, Handel e Monteverdi sono solo alcuni degli autori che saranno riproposti in veste inedita. Info: www.facebook.com/roeromusicfest



Questo fine settimana termina il “Classic Festival” di Magliano Alfieri e oggi, domenica 19 luglio, alle 21 nel parco alfieriano, è in programma il concerto per violoncello e pianoforte intitolato “Romanticismo sotto le stelle” nel segno di Mendelsohn e Franck. Per garantire la sicurezza di tutti e il corretto svolgimento del festival, i posti saranno limitati: vivamente consigliata la prenotazione, inviando una mail a maglianoclassicfestival@gmail.com. Info:



La rassegna Suoni dalle colline riprende il percorso in Langa e Roero. Oggi, domenica 19, in piazza Castello a La Morra, torna a esibirsi il soprano Sang Eun Kim nello spettacolo “Singing the movie” accompagnato dal pianoforte di Luigi Giachino nell’ambito di una serata che prevede anche proiezioni cinematografiche. Ingresso gratuito, prenotazioni online.

Info: www.albamusicfestival.com



Oggi, domenica 19 luglio sarà inaugurata a palazzo Tovegni di Murazzano una mostra fotografica legata a soggetti non convenzionali: i personaggi e i mattoncini Lego. Le opere sono di Alessio Corneglio, Denis Brignone, Simone Aschero e Michelangelo Musso, che durante il periodo di isolamento sociale per il Covid-19 hanno pensato all’iniziativa artistica. La mostra resterà aperta per quattro domeniche. Fino all’ultima domenica di agosto, piazza Umberto I sarà interdetta al traffico durante il fine settimana. Ogni sabato, a mezzogiorno, saranno collocate delle panchine e si provvederà ad abbellire il luogo con i colori dei rioni del paese.



“Langhe Sightseeing Tour” consente di visitare in autonomia i più importanti paesi delle Langhe con la possibilità di prendere l’autobus quante volte si vuole e la libertà di salire a bordo in qualsiasi punto del percorso nell’arco delle 24 ore e con lo stesso biglietto. Il servizio, operativo ogni sabato, domenica e nelle giornate festive, permette di ammirare comodamente seduti da un bus scoperto e dotato di ogni confort i paesaggi delle Langhe e alcuni borghi da cartolina.

Le corse, in totale quattro al giorno, partono da Alba ed effettuano numerose soste attraversando le località. L’accesso al servizio è garantito nel rispetto delle norme e degli atteggiamenti che limitano la diffusione del Covid-19. Per acquistare i biglietti, consultare percorso e orari e avere ulteriori dettagli è possibile visitare il sito Internet www.langhesightseeingtour.it

Prevista anche una convenzione per l’accesso ai castelli delle Langhe.



Ad Ormea oggi, domenica 19 luglio, il Clown Giambello (Gianluca Lo Bello) con il suo spettacolo "Toy Circus" sarà alle 17 in Piazza San Martino (dalla Chiesa) per l’iniziativa promossa da Macramè Eventi, un fantastico connubio tra fiaba ed esibizione circense. La trama racconta di un giocattolo clown-bambino vivo che viene tenuto in una soffitta dal giocattolaio che lo ha creato, ma ha sogni e speranze da realizzare come ogni bambino. L’ingresso è libero.

Ancora domenica, dalle 17 nella Società Operaia, incontro “Da Eca a Quarzina, bosco della salute - Alla ricerca di erbe utili per la salute e la bellezza”. Il dott. Graziano Colombo parlerà della distillazione delle erbe, Antonella Doino, esperta in cosmesi, illustrerà come prendersi cura della pelle e Silvana Michelis descriverà le erbe spontanee locali da utilizzare.

Info: www.facebook.com/ComunediOrmea



La rassegna “Castelli Aperti”, apre fino ad ottobre una cinquantina tra dimore storiche, musei, palazzi, giardini e torri, il meglio del patrimonio culturale e architettonico piemontese.



Questa domenica, 19 luglio, nella Granda sono aperte le seguenti strutture: Torre di Barbaresco, Filatoio di Caraglio, Castello di Monticello d’Alba, Museo Civico Antonino Olmo e Gipsoteca Davide Calandra a Savigliano, Palazzo Salmatoris a Cherasco, Castello Reale di Govone, Castello della Manta, Forte Albertino di Vinadio, Castello del Roccolo di Busca, Borgo medioevale e castello di Niella Tanaro.

Per conoscere tutti i dettagli utili per visitare le strutture che aderiscono al circuito Castelli aperti vai su: www.castelliaperti.it