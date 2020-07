Green Book: alla Pinetina di Cuneo il secondo film della rassegna “Cinema sotto le stelle”

Venerdì 24 luglio alle 21.15 è in programma presso il parco “La Pinetina” di Cuneo (in via Bongioanni angolo via M. Riberi), “Green book” secondo film della rassegna “Cinema sotto le stelle”: quattro pellicole che aiutano a riflettere sulla complessità dei rapporti tra le persone, le difficoltà e i pregiudizi che sovente li rendono difficili.

Il film di Peter Farrelly (con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco, P.J. Byrne, uscito nel 2018, durata 130 minuti) è ispirato alla vita reale di Tony Vallelunga, buttafuori. Per necessità accetta di lavorare come autista alle dipendenze di Donald Shirley, famoso musicista afroamericano. Partono per una tournèe nel sud degli USA, inizio anni ’60, nel viaggio utilizzano una guida, il “Green book”, che segnala in quali alberghi e locali sono accettate le persone di colore. Tony, di origini italiane, prima dovrà mettere in discussione i propri pregiudizi e vivrà poi, accanto al nuovo amico Donald, il razzismo contro gli afroamericani.

La rassegna fa parte del progetto “Star bene insieme” che comprende altre attività che coinvolgono persone in cura presso il Servizio di Salute Mentale di Cuneo: Laboratorio teatrale, Laboratorio di cucina, Uscite del sabato per visitare mostre, luoghi d’arte, Karaoke.

Il ritrovo è nel parco rispettando distanziamento e tutte le norme per godere degli spettacoli in sicurezza. Per l’ingresso e per spostarsi nel parco è necessaria la mascherina. Gli spettatori potranno toglierla quando si saranno accomodati sulla propria sedia. L’ingresso è gratuito, i posti numerati e distanziati, saranno utilizzati fino a esaurimento. Si consiglia di accedere con buon anticipo rispetto all’inizio delle proiezioni.

Il progetto è organizzato dall’Associazione MenteInPace in collaborazione con il Comune di Cuneo, il Centro Diurno del S.S.Mentale di Cuneo, la Casa del Quartiere Donatello, il Comitato di quartiere Donatello, le Coop. sociali Momo e Proposta 80, le Associazioni Gli Animattori, Amnesty International, Se non ora quando?, Spazio Mediazione & Intercultura e Consulta Giovanile Cuneo, con il contributo del CSV “Società Solidale” e il sostegno di Fondazione CRC.

Purtroppo, venerdì scorso la pioggia ha impedito la proiezione di “Mio fratello rincorre i dinosauri”: il film sarà proposto nuovamente e presto verrà comunicata la nuova data.