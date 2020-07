Per il Rotary Club Savigliano, un luglio ricco di iniziative

Prima di chiudere i battenti per le ferie, settimane intense per il Rotary Club Savigliano. Dopo il passaggio di consegne e scambio del collare presidenziale tra l’uscente Carlo Zoni e l’entrante Giovanni Battista Testa d’inizio luglio, vi è già stata, in videoconferenza, la visita annuale del Governatore Musso. Mercoledì della settimana scorsa, poi, l’assemblea dei soci. Nel corso di questa, un nuovo socio, donna, presentato da Zoni è entrato a far parte del sodalizio. Una insegnante, Dina Marvaldi, torinese di nascita ligure, che ha svolto, tra altre attività, quella educativa per bambini per un uso più consapevole della televisione.

A prosecuzione di questo “tour de force”, il presidente Testa ha motivato ai soci la scelta d’aderire alle iniziative, comunali e non, per “La Bella Estate Saviglianese” lasciando a Sergio Buscatti l’illustrazione del progetto relativo alla presentazione dell’ultima opera letteraria del socio prof. Renato Scavino e la realizzazione d’una locandina che ricorda i programmi di poesia “Stregati dalla Luna” e prosa “Il Sonno della Ragione” previsti rispettivamente a cura del Cenacolo Clemente Rebora con Maximilian Kolbe e del Rotary Club Savigliano. Norme d’emergenza permettendo, tali eventi si svolgeranno a seguire alle 17,30 e 18,30 nel pomeriggio di sabato prossimo in piazza C.Turletti, predisposta per 120 spettatori distanziati. Prevista pure l’esposizione di materiale illustrativo dei due sodalizi. Sarà comunque opportuno dotarsi di mascherine ed adeguarsi alle disposizioni che venissero impartite.