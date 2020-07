controcorrente eventi estivi: bene la Fossano di Tallone, Cuneo e Saluzzo ci provano, Alba guarda al Tartufo per l'autunno. Non molla Coumboscuro, il Roumiage si farà

2020: una estate a dir poco strana. Le certezze che animavano gli eventi estivi della Granda pare si siano sciolte al sole e non per colpa di organizzatori distratti, ma di un Covid che ha dettato le regole, così stringenti in alcuni casi da non lasciare scampo agli organizzatori: per molti vale il 'ne riparliamo nel 2021.'

Una estate che ha perso alcune tradizioni, che affondano le radici nell'essenza stessa della nostra terra: le sagre popolari, il ballo liscio, le grandi mangiate tutti insieme a prezzi popolari su tavoloni di legno e tovaglie a quadretti sono scomparse (quasi del tutto) o quantomeno così riviste e corrette da non sembrare a tratti più loro. Ma in alcuni casi sono in dubbio anche processioni, messe e tradizioni religiose.

Pro Loco, Associazioni e Comuni hanno dovuto fare il conto con il coronavirus e la legge che impone prudenza, troppo spesso disattesa dall'ardore umano.

In questo scenario anche alcuni paesi che con i loro eventi erano diventati simbolo della cultura e del divertimento hanno spento i riflettori, come Barolo, dove Collisioni come la conoscevamo non c'è stata, solo per ricordare l'esempio più eclatante.

Nonostante tutte queste difficoltà che ci tolgono il sapore delle serate estive c'è chi ha investito e creduto in un calendario eventi di livello, pur con tutte le prescrizioni di legge che ne limitano la vera esuberanza.

Su tutti i comuni spicca la Fossano di Tallone, che ha deciso di proporre un cartellone lungo e coinvolgente per la città degli Acaja, guardando alle esigenze del tessuto commerciale e dei fruitori degli eventi in una armonica organizzazione. Cuneo non molla con la sua Arena, Saluzzo Estate tiene nella capitale del Marchesato. Alba pare aver scelto di puntare dritti su ottobre ed il suo tartufo, Mondovì, Savigliano e Bra ci provano con la lenta ingranata. Cherasco sempre frizzante in provincia propone le sue mostre e intrattenimenti rinnovati, molti comuni però hanno scelto di 'fare passare la nuttata'. L'Anima Festival c'è, in un palcoscenico naturale quasi invidiabile alla luce di quanto viviamo.

In questa estate 2020 non ci sono critiche per nessuno, ciò che è accaduto ha cambiato le carte in tavola, ma è bello poter vedere che qualcuno non molla, mai. Così tra le piccole grandi realtà si fa largo Coumboscuro con la comunità Provenzale, che annuncia che il Roumiage si farà.

La storia della nostra terra non si ferma, mai! Amen.