Interessanti opportunità per le Professioni Sanitarie

Dopo il periodo di Emergenza COVID 19, i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie dell’Università di Torino ripartono nella sede di Cuneo a settembre forti di esperienza sul campo di eccellenza presso le sedi di stage dell’Azienda Sanitaria Santa Croce e Carle e ASL Cn1 e di opportunità formative pedagogiche innovative realizzate da una èquipe tutoriale di alto profilo.



Il test di ingresso per l’ammissione sarà il giorno 8 settembre (luogo comunicato in settembre sul sito www.unito.it).



Iscrizioni on line secondo le modalità indicate sul sito universitario nella sezione “Immatricolazioni e iscrizioni Corsi ad accesso programmato nazionale con graduatoria locale”.



Presso la sede di Cuneo per tutto il mese di luglio sarà attivo uno sportello informativo per le aspiranti nuove matricole, dove incontrare docenti, tutor e studenti con funzioni di peer coaching preparati e disponibili ad offrire tutte le informazioni necessarie.

I Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie presenti a Cuneo sono tre: Infermieristica, Tecniche di Laboratorio Biomedico e Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, tutti di durata triennale e abilitanti alla professione con sbocchi professionali presso enti pubblici o privati.



Contatti Segreteria didattica

Telefona 011.6706873

Email clps.segreteria@ospedale.cuneo.it

Corso di Laurea in Infermieristica: http://medtriennalicn.campusnet.unito.it

Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico: http://biomedicocn.campusnet.unito.it

Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia: http://medradiocn.campusnet.unito.it

In allegato è possibile scaricare il volantino con tutte le informazioni. http://medradiocn.campusnet.unito.it/