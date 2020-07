Assicurazioni auto: continuano a calare i prezzi

Fino a oggi si è atteso, posticipando in attesa di un ritorno alla normalità. Ma adesso è il momento di pensare all'assicurazione auto: con la Fase 2 infatti, anche in provincia di Cuneo, gli automobilisti dovranno prepararsi al rinnovo delle polizze. E, secondo l'osservatorio di Facile.it, i prezzi potrebbero essere in discesa.

Le tariffe medie rilevate continuano a calare: a livello regionale la riduzione è pari al 14,44%. A livello provinciale sono state rilevate riduzioni a doppia cifra in quasi tutte le aree piemontesi: calo record per la provincia di Alessandria (-15,51%), seguita da quelle di Torino (-15,38%) e Asti (-14,47%). Diminuzioni inferiori alla media regionale, e quindi anche a quella nazionale, per le province di Novara (-14,06%), Cuneo (-12,87%) e Verbano-Cusio-Ossola (-11,22%). Chiudono la graduatoria regionale le provincie di Vercelli (-8,57%) e Biella (-8,15%).