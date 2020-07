Da domani è attivo il bus con corsa ogni ora per l'ospedale di Verduno

Dopo una fase transitoria, da lunedì 20 luglio sarà attivo regolarmente il nuovo collegamento autobus da Alba al nuovo ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, grazie all’attivazione della linea urbana 8 “Alba-San Cassiano-Cantina Roddi-Verduno Ospedale”.

Il servizio, pensato per le esigenze di mobilità dei dipendenti dell’ospedale, dei pazienti e delle loro famiglie, offrirà un collegamento ogni ora, dalle 6.00 alle 23.00, dal lunedì al sabato e servizi speciali domenica e festivi.



Grazie ad un’agevolazione tariffaria introdotta dall’Amministrazione comunale di Alba, è possibile acquistare un biglietto di corsa semplice da e per Verduno al costo di 1,50 euro, contro i 2,20 euro previsti dalle tariffe regionali di riferimento.



Inoltre, sulla la linea 8 potranno viaggiare anche gli utenti possessori di abbonamento urbano, senza ulteriori costi aggiuntivi.



«Il servizio di trasporto pubblico verso l’ospedale di Verduno è un servizio essenziale – spiega il sindaco di Alba Carlo Bo - che limita l’incremento del traffico sulla strada provinciale SP7 che ha i ben noti problemi. Nelle prossime settimane incontreremo la Regione Piemonte con l’obiettivo di affrontare le problematiche su viabilità e trasporto pubblico e chiederemo l’incremento dei chilometri sulla città di Alba per garantire la continuità del servizio».



«Siamo soddisfatti delle tariffe che siamo riusciti ad applicare, condividendole anche con l’Amministrazione comunale di Bra – dichiara l’assessore alla Mobilità ed ai Trasporti Massimo Reggio – Gli orari delle corse sono da intendersi ancora sperimentali e potranno subire variazioni per il miglioramento del servizio».

La linea 8 Alba – Verduno Ospedale parte alle ore 6.05 dall’Autostazione dei bus di Alba ed arriva al nuovo nosocomio alle ore 6.30.



Corse ogni ora dal lunedì al sabato fino alla sera. Ultima corsa della giornata è alle 22.05.

La linea 8 Verduno Ospedale – Alba parte dal nosocomio alle ore 6.35 ed arriva all’Autostazione di Alba alle ore 7.00. Corse ogni ora dal lunedì al sabato, fino all’ultima della giornata alle ore 23.25, con arrivo all’Autostazione di Alba alle ore 23.50.

Domenica e festivi:



Sulla linea 8 Alba – Verduno Ospedale ci saranno tre corse, con partenza dall’Autostazione di Alba alle 6.05, alle 14.05 e alle 22.05.

Sulla linea 8 Verduno Ospedale - Alba ci saranno tre corse, con partenza dal nosocomio alle 7.35, alle 15.35 e alle 23.25.