Ripresa degli sport di contatto, le regole da seguire

La Regione Piemonte ha emanato l'attesa ordinanza per la ripresa degli sport di contatto dando il via libera alla pratica di calcetto, volley ed altre discipline sinora messe "in stand - by" (almeno a livello amatoriale) per evitare ogni rischio di contagio.

Elaborato, naturalmente, uno specifico protocollo con linee guida (assunte dalla giunta piemontese e approvate dalla Conferenza delle Regioni) da seguire.

La LND Piemonte e Valle d'Aosta riepiloga le regole da seguire:

– accesso alla sede di allenamento o gara solo in assenza di sintomi (febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) almeno nei tre giorni precedenti e dopo aver rilevato la temperatura corporea, che se superiore ai 37.5 gradi farà scattare il divieto di ingresso;

– conservazione per almeno 14 giorni del registro dei presenti (atleti, staff tecnico, dirigenti, massaggiatori, fisioterapisti) nella sede dell’attività;

– adeguata informazione, comprensibile anche per atleti di altra nazionalità;

– corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti, starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, non condividere borracce, bottiglie e bicchieri);

– mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e di almeno 2 metri per tutti i momenti in cui la disciplina lo consente, fatta eccezione per i contatti previsti in specifici casi;

– regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni e delle attrezzature utilizzate per l’esercizio fisico;

– riposizione di tutti gli indumenti e oggetti personali dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti.

