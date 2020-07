A Busca grande partecipazione alle attività estive per bambini e ragazzi

Si stanno svolgendo con successo e grande partecipazione le attività estive dedicate ai bambini e ai ragazzi buschesi organizzate dal Comune con la cooperativa Insieme a voi e dall’istituto comprensivo Carducci e rese possibili grazie alla coprogettazione che ha coinvolto oltre venti partner sul territorio e al contributo della Fondazione CRC.



"E' molto importante - sottolineano sia le assessore Lucia Rosso e Beatrice Aimar che hanno seguito l'iniziativa per il Comune, sia il dirigente scolastico Davide Martini - poter ridare ai più giovani lo spazio dell'incontro e della socialità dopo il lungo perido di isolamento forzato. Un fatto fondamentale non soltanto in vista della ripresa di settembre ma anche per un necessario ritrovato equilibrio e anche epr il potenziamento didattico".



Un centinaio di bambini sono accolti ogni giorno dal personale della Cooperativa “Insieme a voi” che gestisce l’Estate bimbi e l’Estate ragazzi in diversi luoghi: scuole materne, area Capannoni, parco Ingenium, zona impianti sportivi Ing. Ferrero, castello del Roccolo.



Le associazioni culturali del Roccolo e Fabbrica dei Suoni organizzano gite e gochi e musica e una volta alla settimana alcuni gruppi partecipano al progetto "Piccoli Volontari", riformulato per l’estate, con interventi sul valore del volontariato da parte di Protezione civile, Comitato locale Croce Rossa, Vigili del Fuoco, SAI e Anc Busca.



Inoltre circa 130 ragazzi delle medie partecipano alle attività educative e ricreative proposte dalla scuola e sono partite anche le giornate ludiche dell’Officina del tempo con l’associazione Crescere con la cooperativa Caracol: le richieste purtroppo hanno superato la possibilità di accoglienza nel rispetto delle norme di sicurezza.



Tutti hanno ricevuto una mascherina cucita dal Salotto delle donne.