Alba, dalle 19.30 di questa sera tre notti di chiusura per il ponte albertino

Prendono il via questa sera i lavori coi quali, nell’ambito del "piano asfalti" avviato nelle scorse settimane, il Comune di Alba provvederà a rifare la pavimentazione del ponte albertino.



Come già comunicato nei giorni scorsi, le squadre di operai della Cauda Strade di Montà lavoreranno in orario notturno. Da qui l’ordinanza comunale che dispone la chiusura dell’attraversamento sul Tanaro al traffico veicolare e anche pedonale a partire dalle ore 19.30 di questa sera, lunedì 20, alle ore 7.30 di domani, martedì 21, e per le due successive nottate con gli stessi orari. La definitiva riapertura è prevista nella mattina di giovedì 23 luglio.



Il passaggio sarà consentito solo ai mezzi di soccorso e al trasporto pubblico locale.



I lavoratori interesseranno tutto il tutto compreso tra la rotatoria di corso Torino e quella all’incrocio tra corso Canale e corso Asti.