Alba, nella fabbrica della Nutella ritorno al lavoro per operai e stagionali

Esaurite le canoniche tre settimane di ferie, la fabbrica della Nutella si prepara a ripopolarsi per una ripresa delle lavorazioni che a partire da oggi dovrebbe poter toccare tutti i principali reparti che con la fine di giugno avevano interrotto le produzioni per la consueta pausa di inizio estate.



Un ritorno al lavoro che riguarderà quindi una considerevole parte dei circa 4mila addetti dello stabilimento albese, ma anche il nutrito popolo degli stagionali, che anche quest’anno dovrebbero potersi attestare sui positivi numeri che ne hanno segnato la recente crescita dell’ultimo lustro: dai 900 addetti di appena cinque anni fa alle 1.300 persone entrate in fabbrica in questa veste nel corso del 2019.



"Anche quest’anno si dovrebbero poter confermare gli stessi numeri visti recentemente", spiegano i rappresentanti delle sigle di categoria provinciali, Franco Ferria per la Fai-Cisl, Alberto Battaglino per la Uila-Uil e Andrea Basso per la Flai-Cgil, protagonisti nei giorni scorsi di un confronto con l’azienda che, a dispetto delle generali incertezze collegate all’emergenza sanitaria, consente di guardare con moderato ottimismo all’immediato futuro del lavoro nello stabilimento albese.



Iniziata con le prime tornate in primavera, la chiamata degli stagionali proseguirà per gradi per tutta l’estate, andando a pieno regime con la ripresa delle tradizionali produzioni autunnali e invernali, dalle praline – Rocher in testa – alla vasta gamma dei "waferati" e dei prodotti pensati per le festività natalizie.



Una forza lavoro importante, che lo scorso anno era stata ulteriormente accresciuta con l’entrata in funzione di nuovi impianti, come la seconda dei linea dei Kinder Cards, realizzata sulla scorta del pacchetto di investimenti (per 30 milioni di euro) che la multinazionale dolciaria aveva annunciato nel 2018 su Alba e sugli altri tre siti italiani del gruppo (Pozzolo Martesana, nel Milanese, Balvano, in Basilicata e Sant’Angelo dei Lombardi, presso Avellino).



Confermato anche l’impegno richiesto agli stagionali, che a seconda dei reparti saranno impegnati sui canonici tre turni, oppure sul cosiddetto "5 continui", formula che alterna quattro giornate lavorative a due di riposo. In cambio l’azienda offrirà loro uno stipendio netto base di circa 1.200 euro, che si incrementano in modo anche significativo in ragione di lavoro notturno e turni festivi.



Certamente una ghiotta occasione di occupazione per una platea di lavoratori – in prevalenza donne, con una significativa presenza di giovani alla prima esperienza professionale, provenienti in buona parte dal bacino di Langhe e Roero – che guarda con interesse alla prospettiva di contratti che li impegneranno per periodi variabili tra i 3 e i 6 mesi, ulteriormente prorogabili in caso di necessità, e che rappresentano spesso un utile viatico verso un futuro ingresso in azienda a tempo indeterminato.



"Il lavoro stagionale negli impianti Ferrero si conferma un’importante occasione di reddito per molte famiglie, dell’Albese e non solo, a conferma del peso che questa azienda rappresenta per tutto il territorio, ancora più in un momento di sofferenza per molti settori come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria", commentano Battaglino, Ferria e Basso, che intanto si preparano a due importanti appuntamenti che da qui a breve li impegneranno in prima persona



Il primo è quello che riguarda i prossimi passi del negoziato per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria che, dopo l’accordo ponte raggiunto nei mesi scorsi con le principali associazioni datoriali del settore, dovrebbe finalmente arrivare all'agognata definizione con gli incontri che in settimana metteranno i sindacati di fronte alle 14 sigle rappresentative di industrie che impegnano una platea di 400mila addetti.



Ancora da definire sono invece le date nelle quali, tornando in casa Ferrero, nel settembre prossimo verrà calendarizzata la periodica informativa prevista nell’ambito della contrattazione di secondo livello. In quell’occasione, come ogni anno, la dirigenza Ferrero aggiornerà i rappresentanti dei lavoratori sui risultati dell’esercizio chiuso il precedente 31 agosto e circa il raggiungimento dei risultati che lo stesso contratto integrativo aziendale prevede come base per la determinazione dell’annuale Premio Legato agli Obiettivi (Plo), in pagamento con la busta paga di ottobre.



Rinnovato nell’agosto 2018 e valido per un quadriennio, oltre ad articolate misure previdenziali e di welfare, il contratto integrativo ha rivisto in aumento l’annuale riconoscimento economico ai lavoratori, che ora va dai 2.220 euro di misura massima prevista già pagati per il 2019 (contro i 2.150 del 2018) ai 2.450 euro già fissati per il 2022, attribuiti sulla base di un calcolo nel quale concorrono parametri di carattere economico (per il 30%) e gestionale (per il restante 70%). Un compenso che arriva quasi interamente nelle tasche dei lavoratori, visto che sullo stesso vale una tassazione forfettaria del 10%.