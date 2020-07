Bra, nuove piste ciclabili e marciapiedi grazie all’impegno di Comune e privati

Sono stati ultimati a Bra i lavori che hanno portato alla sistemazione delle strade Cà del Bosco e Crosassa: due interventi che, a fronte di un impegno economico di diverse centinaia di migliaia di euro, la società Dimar si era impegnata a realizzare quali opere di urbanizzazione a scomputo del previsto ampliamento dell’ipermercato di zona Madonna dei Fiori.

In strada Cà del Bosco si è provveduto alla copertura di un fossato e alla contestuale realizzazione di una nuova pista ciclabile a servizio dei residenti, alla riasfaltatura e al rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica, con la posa di più economiche ed efficienti lampade a Led.



Per molti versi analoga la modifica realizzata su strada Crosassa, che è stata ampliata e sulla quale, dopo un intervento di regimazione delle acque, è stata realizzata una nuova pista ciclabile e un marciapiedi.



Per l’assessore braidese ai Lavori pubblici Luciano Messa si tratta di "importanti miglioramenti per la sicurezza delle nostre strade, che ci hanno consentito di poter dotare questa zona più periferica di nuovi e più adeguati percorsi dedicati ai pedoni e amanti della bicicletta".



Garantire maggiore sicurezza agli utenti deboli della strada è anche l'obiettivo che ha portato il Comune a intervenire a Pollenzo per la realizzazione della passerella pedonale che, lungo la Provinciale 7, appena superata la rototaria della frazione, affianca il ponte sul rio Laggera. Iniziato da alcune settimane, l’intervento è stato definitivamente consegnato nei giorni scorsi.