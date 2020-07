Dogliani si fa bella: Comune e privati in campo per il recupero di portici e facciate del Borgo

Proseguono gradualmente gli interventi sollecitati dall’Amministrazione comunale nei confronti dei proprietari di immobili in condizioni precarie e che necessitano di cure e recupero, per riqualificare l’aspetto urbano del centro storico di Dogliani Borgo.



In questi giorni vi sono lavori in corso in via Vittorio Emanuele, dove si sta provvedendo alla ripulitura, sistemazione e quindi tinteggiatura di una intera facciata di un edificio.



Al tempo stesso in piazza Carlo Alberto, all’antico stabile in cui sorgeva la lavanderia Balbi, su indirizzo dell’Amministrazione i proprietari stanno realizzando lavori di riqualificazione delle soglie, dei profili murari delle due vetrine, della pensilina. Su iniziativa del comitato di quartiere "Suta i'Porti e 'n Piasa", verranno quindi apposti pannelli che riproducono immagini d’epoca della piazza.



Inoltre, l’Amministrazione guidata da Ugo Arnulfo è direttamente impegnata nel piano di riqualificazione dei portici di via Corte. Dopo l’avvenuto risanamento della base dei pilastri dei portici, si stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli della tinteggiatura di questa caratteristica zona porticata del Borgo e l’ultimazione del nuovo impianto di illuminazione.



Sempre relativamente al centro storico, l’Amministrazione Comunale si è fatta promotrice di un incontro coi proprietari degli edifici che si affacciano lungo via Corte, per invitarli a provvedere al ripristino delle grondaie fatiscenti e danneggiate. L’intervento sarà a carico di ogni proprietario e la realizzazione è prevista in tempi brevi.



"La somma di tutti queste operazioni – fa sapere l’Amministrazione comunale – permetterà a questo nostro tipico scorcio urbano di essere più attraente per i visitatori e maggiormente piacevole da vivere per i residenti".



Sempre con riguardo alla zona del Borgo, con l’intento di favorirvi l’accesso a scopo commerciale e turistico, l’Amministrazione comunale ha intanto ritenuto di applicare una più stretta osservanza alla sosta oraria in vigore da anni.

Qui, nei giorni compresi dal martedì al sabato, dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19, è consentita la sosta a tempo limitato per 2 ore ed è fatto l’obbligo ai conducenti delle auto di segnalare l’ora di inizio della sosta mediante esposizione di apposito disco orario. Un apposito avviso è stato apposto nei giorni scorsi nelle vetrine degli esercizi commerciali e nei locali pubblici delle zone interessate. Dal Comune si raccomanda quindi di rispettare la segnaletica onde evitare spiacevoli sanzioni da parte della Polizia municipale.