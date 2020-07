Giochi nuovi nel parco del Santuario di Moretta

Sono in corso nel parco del Santuario i lavori di installazione dei nuovi giochi dell’area bimbi. Il Comune di Moretta ha ottenuto un contributo di 12 mila euro per la riqualificazione dell’area del parco grazie al contributo derivante dal bando “Spazi per l’infanzia”, promosso dalla Fondazione CrCuneo, a cui Comune aveva presentato domanda.

Commenta il sindaco Giovanni Gatti: "Siamo molto soddisfatti dell’esito del bando, perché Moretta è risultato uno dei comuni maggiormente premiati dall’iniziativa. Il parco giochi del santuario è uno spazio fondamentale per famiglie e bambini. Alcune giostre necessitano un intervento di manutenzione, e altre andranno probabilmente sostituite o potenziate. Il contributo erogato dalla Fondazione Crc ci permette di mettere mano ad una delle aree più frequentate dai bambini di Moretta". Non sarà l’unica novità in materia di giochi bimbi. Alcune giostrine del parco del Santuario, opportunamente controllate e revisionate, andranno ad abbellire ed arricchire l’area verde di via Savia, nei pressi della scuola dell’Infanzia.

"Alcuni mesi fa – continua Gatti – i piccoli allievi dell’asilo sono venuti a farmi visita in Comune. Hanno portato un bellissimo disegno e una richiesta speciale. Mi avevano chiesto di mettere qualche gioco nel cortile della scuola oppure in quell’area verde così vicina alla scuola, ma priva di divertimenti. Ho conservato gelosamente quel disegno, e l’ho tenuto accanto alla scrivania per non dimenticarmi di una promessa che allora feci ai bambini. Sono contento di riuscire a mantenerla".