Legambiente assegna le bandiere verdi, UNCEM: "La scuola di Monterosso Grana esempio di impegno nazionale"

" Legambiente ha assegnato nei giorni scorsi due 'Bandiere verdi' a iniziative piemontesi che sono di esempio nazionale. La 'scuola di valle' di Monterosso Grana è uno dei migliori casi di riorganizzazione efficace e strutturale dei servizi in una valle, su iniziativa dell'Unione montana e prima della Comunità montana, in stretto accordo con tutti i Sindaci e con la Direzione didattica. Un modello virtuoso di intervento, che genera opportunità e residenzialità sul territorio ".

"Così come a Pomaretto, dove l'Amministrazione guidata dal Sindaco Danilo Breusa riceve la bandiera verde per il suo impegno nel ridare vita ai terrazzamenti e ai vigneti 'eroici' per produrre poche esclusive migliaia di bottiglie di Ramie. Per farlo, Pomaretto ha usato in modo esemplare i fondi per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Ha generato posti di lavoro e protetto il paese".