Il caso della Stamperia Miroglio di Govone finisce in Parlamento

Oltre che in Regione, dove per il pomeriggio di domani è previsto un incontro col governatore Cirio, la vicenda legata alla chiusura della Stamperia Miroglio di Govone approda ora in Parlamento.

A farne oggetto di un'interrogazione presentata alla Commissione Lavoro di Montecitorio la deputata cuneese Chiara Gribaudo, vicecapogruppo Pd alla Camera.

“I 151 lavoratori della Stamperia di Govone non possono essere abbandonati dal gruppo Miroglio dopo anni di lavoro – spiega Gribaudo in una nota –. E’ necessaria l’attenzione di tutti i livelli istituzionali, dal Governo al Parlamento, dai sindaci del territorio alla Regione, per dare una risposta alle famiglie incolpevoli di questa situazione. Il disimpegno industriale della proprietà – prosegue la parlamentare – non può essere accettato a cuor leggero e servono rassicurazioni per tutti gli occupati sul territorio. Siamo al fianco dei lavoratori in questa vertenza”.