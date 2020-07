Guida pratica per acquistare le giuste cartucce HP

Il marchio Hp è sicuramente uno dei migliori quando si parla di servizio stampa; le stampanti prodotte da questa azienda sono di alta qualità e capaci di durare nel tempo, anche dopo numerosi cicli di lavoro. Purtroppo, però, come ogni stampante esistente, anche le Hp hanno bisogno di ricaricare le cartucce esaurite per poter continuare a stampare correttamente.

Andiamo a vedere insieme in questa guida pratica, come acquistare le giuste cartucce Hp!

Il modello

Tra le caratteristiche più importanti da tenere a mente quando è necessario cambiare le cartucce hp, troviamo il nome del modello. Affinché possiate trovare delle cartucce perfettamente compatibili e funzionanti, che non vi diano problemi durante l'installazione, dovete tenere a mente il numero di modello della stampante stessa. Generalmente si tratta di un breve codice numerico, preceduto da una sigla di appartenenza. Così facendo sarete certi di acquistare un prodotto perfetto per le vostre esigenze.

Ovviamente questa regola vale anche quando parliamo di cartucce compatibili, la cui qualità è identica a quella delle originali. Qualora non troviamo nessuna scritta sulla stampante che indichi il modello, vi basterà collegarla al computer e recarvi nella voce riguardante le informazioni dei dispositivi connessi.

Qualità di stampa

Sicuramente, esplorando le varie cartucce in negozio, avrete già intravisto una voce riguardante la qualità di stampa, che molto spesso viene tralasciata. La qualità di stampa della cartuccia determinerà l'aspetto finale dei vostri documenti stampati; più alta è la qualità, meno imperfezioni e sbavature ci saranno nel foglio.

Ovviamente, in questa situazione il prezzo gioca un ruolo chiave, in quanto la qualità più alta ha di conseguenza prezzi maggiori. La cosa migliore da fare, a questo punto, è orientarsi verso le cartucce compatibili che, non essendo associate al grande brand, hanno un costo decisamente inferiore, ma offrono prestazioni incredibili. Possono essere acquistate sia online che nei vari negozi fisici dedicati.

Colori o bianco e nero?

Qualora non ne siate a conoscenza, è nostro compito informarvi che il mercato offre sia cartucce a colore, che in bianco e nero; ignorando questo prezioso dettaglio rischiate di ritrovarvi una brutta sorpresa una volta arrivati a casa.

Nella stragrande maggioranza dei casi la confezione delle cartucce a colore è a sua volta completamente colorata in verde, rosso o blu. Quella delle cartucce in bianco e nero è totalmente nera, fatta eccezione per il logo Hp bianco. Per decidere quale sia la migliore da acquistare dovete, innanzitutto, prendere in considerazione le vostre esigenze e quelle di chi si ritroverà a dover utilizzare la stampante. Se necessitate unicamente di stampare documenti di vario genere, una cartuccia in bianco e nero sarà più che sufficiente. Qualora, però, siate soliti stampare fotografie ed altri immagini scaricate dal web, dovete necessariamente optare per la variante a colori.

Analizzando i prezzi di mercato possiamo renderci conto che le cartucce in bianco e nero hanno un costo leggermente inferiore, che permette di risparmiare a lungo termine qualora i colori non fossero necessari. D'altra parte, però, la cartuccia a colori è capace anche di stampare in bianco e nero, rendendosi così una risorsa da poter utilizzare in qualunque situazione.

Scegliere il compatibile è sicuro?

Oggi abbiamo citato diverse volte anche le cartucce compatibili, molto utilizzate nelle stampanti Hp, e sicuramente vi starete chiedendo di cosa si tratti.

Partiamo con il dirvi che le cartucce compatibili non sono prodotte direttamente dalla casa madre che ha fabbricato la stampante, ma da un'azienda esterna specializzata nel settore. Questo, ovviamente, non pregiudicherà la qualità della cartuccia, ma ne abbasserà il prezzo finale.

Perché il prezzo delle cartucce compatibili è così basso? Semplicemente perché vengono prodotte da brand meno conosciuti, che non fanno pagare il prezzo del loro nome al cliente.

Come vi abbiamo accennato anche in precedenza, le cartucce compatibili possono essere trovate ovunque, sia in un normale negozio di città, che online!