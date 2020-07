Al via a Verzuolo "Condi.visione": quattro serate di cinema all'aperto

Si intitola "Condi.visione" il progetto della Consulta dei giovani del Comune di Verzuolo, presieduta dall'assessore Simona Olivero e approvato dalla Giunta comunale, guidata dal sindaco Gian Carlo Panero.

Offrirà quattro serate di divertimento a giovani e meno giovani con altrettante proiezioni cinematografiche serali in piazza Willy Burgo.

"Il titolo del progetto sottolinea la nostra intenzione - spiega l'assessore Olivero -: offrire gratuitamente un momento conviviale per ripartire tutti insieme come comunità. Un cinema all'aperto indirizzato a tutte le età nel rispetto della normativa anti Covid19".

"È il nostro primo evento come Consulta Giovani - aggiunge -: ci siamo impegnati molto per la sua buona riuscita e speriamo sia di gradimento. Vogliamo ringraziare la Caritas Giovani Saluzzo che ci ha offerto gratuitamente lo schermo e collaborerà con noi nell'ultima serata".

Gli appuntamenti

Il cartellone di appuntamenti in programma: martedì 21 luglio, "Le follie dell'imperatore"; martedì 28 luglio, "L'attimo fuggente"; martedì 4 agosto, "Perfetti sconosciuti" e martedì 11 agosto con "Food coop".

I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria, chiamando o inviando un Whatsapp al 333.2622302 (Luca). Ritrovo previsto in piazza Willy Burgo alle 20.45; inizio proiezione alle 21.15.

L'organizzazione ricorda di portarsi una mascherina, da utilizzare in eventuali momenti in cui non è possibile garantire il distanziamento sociale.