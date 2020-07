Al via la programmazione di Anima Festival, tra concerti e cinema sotto le stelle

Finalmente al via l’Anima Festival, in un’edizione ricca e variegata, con concerti, cinema e grandi orchestre nello splendido scenario dell’Anfiteatro dell’Anima, uno spazio aperto nel pieno della natura, a Cervere.

Si parte con il grande cinema.

In questa prima settimana di programmazione il 21 luglio alle 21.30 l'appuntamento è con A HARD DAY'S NIGHT di Richard Lester, ovvero la nascente passione dei fan per quello che è considerato il maggior fenomeno musicale del XX secolo.

In piena Beatlesmania Richard Lester gira il miglior ritratto filmico dei Beatles. Protagonisti di una pellicola tanto surreale quanto intelligente e divertente.

Possibilità di visione del film più apericena al costo di Euro 20 oppure la sola visione del film al costo di Euro 10.00

Il 22 luglio un classicissimo, da godersi in uno scenario davvero magico: The Blues Brothers di John Landis, John Belushi e Dan Aykroyd sono gli scatenati fratellini del blues in una pellicola che inventa la comicità demenziale e rilancia la moda della soul music. Alla regia un ispiratissimo John Landis che non si ripeterà mai più a quaesti livelli.

Naturalmente vi ricordiamo che per l'emergenza COVID-19 l'aperitivo verrà servito in appositi box, rispettando le regole sanitarie in corso.

Giovedì 23 luglio spazio alla musica: sul palco dell’Anfiteatro dell’Anima sarà protagonista uno dei cantautori più amati del panorama musicale italiano. Daniele Silvestri.

Con Daniele saliranno sul palco i sette eccezionali musicisti della sua band al completo: Piero Monterisi (batteria), Gabriele Lazzarotti (basso), Gianluca Misiti (tastiere e sintetizzatori), Daniele Fiaschi (chitarre), Marco Santoro (fagotto e tromba), Jose Ramon Caraballo Armas (tromba e percussioni), Duilio Galioto (tastiere).

Le prevendite per il nuovo La cosa giusta TOUR 2020, prodotto e organizzato da OTR Live, sono aperte. Prezzo dei biglietti a partire da 30 euro.

Il 24 luglio ci saranno i Nomadi, che hanno deciso di continuare il tour con i “teatri all’aperto”. Il modo, l’unico possibile, per non far morire la musica in questo difcile 2020, è continuare con i concerti dal vivo, seppur in maniera ridimensionata.

Da oltre mezzo secolo il palco è la loro vita, il live una linfa vitale che unisce artisti e spettatori, i Nomadi decidono di continuare perché non possono non farlo, per tutti gli operatori che sono dietro le quinte, per i fan, per la musica.

Le prevendite per il concerto sono aperte. Prezzo dei biglietti a partire da 25 Euro + prevendita

Ricca la programmazione cinematografica della prossima settimana:

28/7 - Bohemian Rapsody di Bryan Singer. Grande successo di botteghino per il biopic di Freddy Mercury e dei suoi Queen: tra hard rock, ambiguità e storie d’amore.

29/7 - Ray di Taylor Hackford. La vita e le opere di uno dei geni assoluti della musica del’900: Ray Charles

30/7 - Nosferatu il Vampiro di Friedrich Murnau con sonorizzazione dal vivo a cura di Supershock. Un classicismo del cinema muto, padre nobile della tradizione cinematograca horror, proposto con le musiche dal vivo dei Super-schock, specialisti nella sonorizzazione di pellicole del muto.

In concerto ci saranno Eugenio in Via di Gioia lunedì 27 luglio (euro 23 + prevendita) e i Modena City Ramblers il prossimo venerdì 31 (20,70 + prevendita).

Le prevendite sono aperte.

Vista l'Emergenza Covid-19 attualmente in corso vi preghiamo di prestare attenzione alle seguenti regole:

- portare con se' ed utilizzare la mascherina;

- usare il gel lavamani che trovate all'interno dell'area concerti;

- evitare assembramenti e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 mt;

- per accedere all'area dell'Anfiteatro raccoglieremo (ai soli fini del Covid-19) il vostro nome e numero di telefono.

Siete pregati di scaricare e stampare il modulo da consegnare alla cassa per evitare code ed assembramenti. Potete scaricare il modulo direttamente da qui:http://www.animafestival.it/firma-covid-19.pdf

