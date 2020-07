Chiusa Pesio: al via la 25^ edizione di "Cinema in cortile"

L’associazione “Cercando il Cinema”, in collaborazione con il Comune di Chiusa di Pesio e la Pro Loco, organizza la 25° edizione del “Cinema in cortile”, l’attesa arena estiva che si svolge nel cortile dell’ex ospedale in via Giovanni mauro 8, a Chiusa di Pesio. Di seguito gli appuntamenti che animeranno le prossime serate, a partire da venerdì 24 luglio.

Venerdì 24 luglio ore 21

Dililì a Parigi di Michel Ocelot

Durata 95’ Genere: Animazione. Nazione: Francia.

Sinossi: Con l'aiuto di un giovane fattorino, la piccola canaca Dilili indaga su una serie di rapimenti misteriosi in cui sono coinvolte

Domenica 26 luglio ore 21

Out Stealing Horse – Il passato ritorna di Hans Petter Moland

Durata 122’ Genere: Drammatico. Nazione: Danimarca-Norvegia-Svezia.

Sinossi: Dopo la morte della moglie, Trond Sanders decide di lasciare Oslo per ritirarsi in un piccolissimo villaggio. In una serata invernale, s’imbatte in una persona che aveva conosciuto da ragazzo, cosa che suscita in lui il ricordo dei tempi passati.

Martedì 28 luglio ore 21

Le Invisibili di Louis-Julien Petit

Durata 102’ Genere: Commedia-Drammatico. Nazione: Francia.

Sinossi: Quando una delibera comunale dichiara lo sfratto di un centro di accoglienza per donne, le direttrici Audrey e Manu non si arrendono e, coadiuvate da una psicologa, aprono uno sportello clandestino.

Venerdì 31 luglio ore 21

Wonder Park di Dylan Brown

Durata 86’ Genere: Animazione. Nazione: Stati Uniti-Spagna.

Sinossi: Una ragazza con una grande immaginazione, June, fa una scoperta incredibile: un parco divertimenti pieno di giostre e animali amanti del divertimento. Quando giungono i guai, il gruppo intraprende un viaggio indimenticabile.

Martedì 4 agosto ore 21

Assassinio sull’Orient Express di Kenneth Branagh

Durata 124’ Genere: Giallo. Nazione: Stati Uniti

Sinossi: Un lussuoso viaggio a bordo dell'Orient Express si trasforma in una corsa contro il tempo quando viene commesso un omicidio. Il detective Hercule Poirot interroga i sospettati durante una lunga sosta tra le montagne della Jugoslavia.

Venerdì 7 agosto ore 21

Coco di Lee Unkrich-Adrian Molina

Durata 109’ Genere: Commedia- Avventura-Animazione. Nazione: Stati Uniti.

Sinossi: Un giovane aspirante musicista messicano si ritrova nella Terra dell’Aldilà e scoprirà i segreti dei suoi antenati.





Domenica 9 agosto ore 21

Corpo e Anima di Ildiko Enyedi

Durata: 116’ Genere: Romantico-Drammatica. Nazione: Ungheria.

Sinossi: In un macello di Budapest viene assunta la giovane Maria. Il direttore finanziario è subito incuriosito dal suo atteggiamento assolutamente riservato. A seguito di un test psicologico, emerge che entrambi fanno lo stesso sogno ricorrente.

Martedì 11 agosto ore 21

Tuo, Simon di Greg Berlanti

Durata: 110’ Genere: Commedia-Drammatico. Nazione Stati Uniti.

Sinossi: Il diciassettenne Simon Spier, omosessuale, non ha ancora detto ad amici e parenti di essere gay. Online si innamora di un ragazzo, che scopre essere uno studente del suo stesso liceo.

Venerdì 14 agosto ore 21

Ritorno al Bosco dei 100 Acri di Marc Forster

Durata 104’ Genere: Fantastico-Avventura-Animazione-Commedia-Drammatico. Nazione: Stati Uniti.

Sinossi: Christopher Robin è diventato adulto e vive a Londra insieme alla sua famiglia. Grazie all'arrivo del suo vecchio compagno di giochi Winnie the Pooh e dei suoi amici, l'uomo torna a scoprire i piccoli piaceri della vita

Sabato 15 agosto ore 21

Il mio capolavoro di Gaston Duprat

Durata: 100’ Genere: Commedia-Drammatico. Nazione: Argentina-Spagna.

Sinossi: Arturo è un gallerista affascinante ma senza scrupoli. Renzo è l'artista più importante che rappresenta, ma vive una fase di declino. Quando il pittore perde la memoria, Arturo decide di sfruttare la situazione per tornare sulla cresta dell'onda.

Martedì 18 agosto ore 21

La donna elettrica di Benedikt Erlingsson

Durata 101’ Genere: Azione-Thriller. Nazione: Francia-Islanda-Ucraina.

Sinossi: Halla è un'ambientalista cinquantenne che lotta contro l'industria dell'alluminio in Islanda. Le sue azioni si fanno sempre più audaci, ma la sua vita cambia in un batter d'occhio quando le viene concesso di adottare una ragazza ucraina.

Venerdì 21 agosto ore 21

Ploey di Arni Asgeirsson

Durata 84’ Genere: Animazione. Nazione: Islanda.

Sinossi: Ploey è un uccellino che non sa volare. La sua paura delle altezze è tale che non ha mai lasciato il nido. Tuttavia, quando la sua famiglia emigra per evitare il freddo, Ploey è costretto ad affrontare le proprie paure.

Sabato 22 agosto ore 20.30

14° Edizione della Festa del Cinema e della Cultura. Spettacolo Multimediale con premiazioni e ospiti.





Martedì 25 agosto ore 21

Instant Family di Sean Anders

Durata 119’ Genere: Commedia-Drammatico. Nazione: Stati Uniti D’America.

Sinossi: Poiché desiderano mettere su famiglia, Pete ed Ellie si rivolgono al sistema di affidamento e adottano tre fratelli. Ben presto, la coppia si rende conto che fare i genitori comporta non solo momenti gioiosi, ma anche sacrifici e frustrazioni.

I biglietti sono acquistabili direttamente sul luogo dell’evento. Per maggiori informazioni: 328 424 2404