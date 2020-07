Quarto appuntamento con il Drive In a Santo Stefano Belbo

Quarto appuntamento, in piazza Unità d’Italia a Santo Stefano Belbo, con il Drive In organizzato dal Comune e dell’Associazione Vitis: venerdì 24 luglio, alle 21.30, sarà proiettato Bohemian Rhapsody.



La visione del film potrà essere accompagnata dalla degustazione di cibo e bevande, che saranno serviti dalle attività santostefanesi direttamente in macchina. Il costo d’ingresso è di cinque euro per veicolo.