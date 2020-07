Santo Stefano Belbo, il Pavese Festival ritorna con grandi ospiti

Nel settantesimo anniversario della morte di Cesare Pavese, quest’anno il festival a lui dedicato celebrerà la ricerca e il bisogno di vita dello scrittore.



La ventesima edizione del Pavese festival si svolgerà a Santo Stefano Belbo da venerdì 4 a domenica 6 settembre: tre giorni in compagnia di grandi ospiti del panorama culturale italiano per celebrare lo scrittore nei luoghi che hanno ispirato le sue opere. Filo conduttore della manifestazione sarà una delle frasi più belle di Cesare Pavese, tratta dal Mestiere di vivere: «L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre ad ogni istante».



Davide Boosta Dileo, Marcello Fois con Gavino Murgia, Neri Marcorè, Omar Pedrini e Andrea Bosca saranno i protagonisti del festival pavesiano. Un’edizione necessariamente rivista e in continua evoluzione a causa dell’emergenza sanitaria, offrirà la possibilità di sperimentare nuovi format e modalità di fruizione, in presenza e in streaming. Altre informazioni su www.fondazionecesarepavese.it.