Sarà Simone Cristicchi il testimonial del Roumiage 2020: concerto il 30 agosto a Coumboscuro

La scadenza dell’evento internazionale del ROUMIAGE si avvicina, con una programmazione che si preannuncia già importante.

L’evento, come ogni anno coinvolge il territorio alpino tra Piemonte e Provenza, ed oggi svela il testimonial 2020, l’attore e cantante Simone Cristicchi. Personalità poliedrica, Cristicchi ha accettato per affiancare questo evento cultuale atteso e prodotto nella forma attuale dal dopoguerra l’invito.

Sarà sul palco di Coumboscuro, domenica 30 agosto, ore 15.30 per un concerto esclusivo, scritto tra musica e parole, dedicato all’amicizia e stima tra Sergio Arneodo e Fabrizio De André. Un sodalizio che ha portato il noto cantautore a frequentare Coumboscuro ed a incidere un brano con il gruppo dei “Troubaires”.

Un altro nome importante si aggiunge dunque a coloro che negli ultimi anni, hanno calcato il palco del Roumiage, tra cui Cristiano De André, Angelo Branduardi, Antonella Ruggiero, Ginevra Di Marco.

Il programma del Roumiage 2020, sotto lo slogan “Entre nous – Tra di noi” (per evidenziare una edizione più ridimensionata e famigliare causa i tempi del conornavirus19) prevede l’apertura in Francia con l’avvio delle “Traversado”, marce dell’amicizia tra Provenza e Piemonte, che percorreranno le vie che nella storia hanno legato i due versanti delle Alpi. Al loro arrivo questi centinaia di marciatori saranno cuore pulsante di diverse attività culturali.

Tra queste, sabato 29 agosto, il Forum / dibattito “La stampa di territorio in lingua provenzale: patrimonio culturale e dinamiche nell’era digitale”. All’incontro saranno presenti le numerose testate che lungo la frontiera testimoniano la vitalità di un territorio sul lato etnografico, culturale, linguistico. Lo spunto è dovuto dalla celebrazione dei 60 anni di vita della testata “Coumbosuro – periodico della minoranza provenzale in Italia”: un’avventura nata come ciclostilato nella scuola elementare di S Lucio e avviata ad essere giornale di riferimento di tutta l’area di lingua storica provenzale alpina.

Una tre giorni di immersione nella civiltà e nella vita delle genti tra Piemonte e Provenza.

A breve le specifiche di programma e le dinamiche di partecipazione all’evento che si svilupperà su dieci giorni tra Francia ed Italia e che prevede come ogni anno, una nutrita dinamica di appuntamenti nelle valli al di qua ed al di là delle Alpi occidentali.

EVENTI PREPATORI AL ROUMIAGE

Intanto si annunciano diversi momenti preparatori all’evento di fine agosto

1) sabato 8 agosto, il 44° Festenal – popoli e culture d’Europ, annuncia a Coumboscuro, il percorso di land art (pomeriggio) e reading di poesia sotto le stelle

- 15.30 ritrovo a S. Lucio de Coumboscuro (Monterosso Grana), visita alla rassegna d’arte “ENSEM – lessico famigliare”, incontro con gli artisti Michelangelo e Marco Tallone. Quindi passeggiata lungo el borgate dove sono istallate le opere di land art, e omaggio a Peire Rous (allievo di Bernard Damiano) .

- 19.00 arrivo a Rocca Stella (1500 m. ) con merenda sinoira con i prodotti e formaggi prodotti sui pascoli circostanti alle mandrie dell’azienda Tino Paiolo

2) “Fasen Roumiage, andiamo al Roumiage a piedi ”, proposte di itinerari nei giorni 28 / 30 agosto per araggiungere Coumboscuro in occasione del Roumiage 2020

FUNDRAISING PER IL ROUMIAGE 2020

Per riuscire a produrre l’impegnativo evento de Roumiage 2020, Coumboscuro Centre Prouvençal si è avvale della tradizionale rete popolare di simpatia e adesione che coinvolge un pubblico eterogeneo coinvolto da più di 60 anni di programmazione in Francia ed Italia. Questa spinta popolare ha dato modo di avviare una campagna di sostegno a cui si può aderire sia come singoli che come aziende private. È sufficiente mettersi in contatto con Coumboscuro Centre Prouvençal promuovendo l’adesione sia come volontario, sia come sostenitore finanziario all’indirizzo di posta elettronica info@coumboscuro.org. Oppure lasciare un contatto alla segreteria al n. 0171.98707.

PER INFO

Coumboscuro Centre Prouvençal

www.coumboscuro.org ; info@coumboscuro.org. - tel. 0171.98707.