Savigliano, FdI: “Fossano accoglie i nostri disabili. A Savigliano c’è posto solo per gli immigrati!”

“Mentre i nostri ragazzi disabili si trovano nella condizione di dover migrare -consentiteci il termine- nella città degli Acaja, in assenza di disponibilità e supporto sul territorio saviglianese, l’Amministrazione Comunale della nostra città riceve soldi in cambio della disponibilità ad ospitare i braccianti della frutta, piazzati in fretta e furia in mezzo a quelle che il nostro Sindaco ama definire fabbrichette” con queste parole il circolo Fratelli d’Italia di Savigliano accusa il sindaco Giulio Ambroggio di anteporre ai bisogni e alle necessitò dei cittadini quelli dei braccianti stagionali, da venerdì alloggiati nei container allestiti a borgo Marene secondo il protocollo d’intesa stipulato insieme ad altri comuni della frutta.

“L’Amministrazione ci dica ora - si legge ancora nel comunicato - però se quanto ricevuto basterà per gestire le enormi spese abitative, di gestione e di salvaguardia fisica e psichica di queste persone. Non possiamo poi evitare di chiederci come mai, laddove moltissimi comuni limitrofi hanno fermamente declinato la responsabilità di accogliere questi ipotetici lavoratori, l’Amministrazione saviglianese abbia preferito ospitare una realtà completamente estranea al nostro territorio, quali i braccianti, e come sia riuscita a rendere davvero perfettamente abitabile una porzione di Savigliano dal giorno alla notte, mentre non è mai riuscita in ben dieci anni a trovare una sistemazione degna e consona a un’associazione per disabili quale il Gruppo delle Nuvole, che con il suo eccezionale lavoro è riuscita a donare visibilità e lustro alla nostra amata città dal giorno stesso della sua fondazione”.

Fratelli d’Italia conclude con un plauso infine alle associazioni locali di Fossano: “Fortunatamente, però, esistono realtà molto più attente ai bisogni e alle necessità vissute dai cittadini del territorio: siamo quindi estremamente felici di ringraziare pubblicamente l'ASD Acaja Basket e la Società Bocciofila Autonomi di Fossano per aver finalmente trovato una sede a questi ragazzi speciali, con cui ci congratuliamo di cuore per la splendida e tanto attesa notizia”.