Bra, in distribuzione depliant informativo sui servizi sanitari

Domenica 19 luglio è stato un giorno storico per la città di Bra e per tutto il territorio dell’Asl Cn2.

Proprio ieri, infatti, si è concluso il trasferimento dei servizi ospedalieri ancora attivi al “San Lazzaro” di Alba al nuovo ospedale di Verduno, che ha così iniziato ad operare a pieno regime.

In virtù di questo importantissimo passaggio, e alla luce dei molti servizi sanitari che rimarranno operativi nel Poliambulatorio di via Goito e soprattutto nella nascente “Casa della salute” di Bra, all’interno dei locali del vecchio ospedale “Santo Spirito”, il Comune ha deciso di utilizzare il vademecum predisposto dall’Azienda sanitaria per realizzare a proprie spese un depliant informativo che verrà distribuito a tutte le famiglie braidesi.

Il documento vuole essere una piccola guida pratica in grado di aiutare le persone a orientarsi dopo le grandi novità introdotte in tema sanitario.

A occuparsi della distribuzione saranno i Comitati di quartiere e frazione della città, che provvederanno gratuitamente a consegnare un depliant a ciascuna delle famiglie residenti nelle rispettive zone di Bra.

“Ai volontari dei Comitati di quartiere e di frazione va il nostro sentito ringraziamento. - commenta il sindaco Gianni Fogliato - Il loro è un ulteriore segnale di attenzione nei confronti dei braidesi”.