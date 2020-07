Il Montà Basket giocherà per la prima volta nel campionato di Promozione

Il Monta' Basket prenderà parte al prossimo campionato regionale di Promozione maschile.

Un segnale di crescita importante da parte della società, dopo due anni di Prima Divisione utile per fare vestire a tanti ragazzi provenienti dal settore giovanile la maglia della prima squadra.

Lo ha annunciato ufficialmente la ASD Polisportiva Montatese, sottolineando come si tratti della prima volta in assoluto in questa categoria.

Nelle scorse settimane erano arrivate le conferme di Toni Cravero come head coach della prima squadra e di Andrea Meinardi quale assistente allenatore.