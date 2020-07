La Bosca S.Bernardo Cuneo torna al lavoro, le dichiarazioni di Degradi e Zannoni (VIDEO)

Primo giorno di allenamenti per le ragazze della Bosca S.Bernardo Cuneo, impegnate, lunedì 20 luglio, in una doppia seduta (al mattino in piscina e nel pomeriggio al palazzetto).

Tanti volti nuovi in squadra a comporre un roster giovane ed ambizioso.

Nel video le dichiarazioni di una delle nuove arrivate, la schiacciatrice classe '96 Alice Degradi (che ritrova Pistola dopo l'esperienza di Legnano) e della confermata Giorgia Zannoni (libero classe '98), al termine della seduta presso la piscina cuneese del CSR