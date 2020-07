Motori: terzo posto in categoria Pro-Am per Matteo Greco al debutto nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2020

Ottimo debutto nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2020 per il pilota albese Matteo Greco che ha conquistato il terzo posto in categoria Pro-Am sul Circuito Internazionale del Mugello.

Greco, alla prima assoluta su una vettura di classe GT3, si è alternato con Mattia Michelotto e Sean Huspedt al volante della Ferrari 488 GT3 EVO #3.

LA GARA (MATTEO GRECO PRESS OFFICE)

Greco ha saputo gestire con determinazione un weekend non semplice dove le alte temperature della pista e dell’asfalto sono state un fattore cruciale. Nel proprio turno di qualifica, la griglia di partenza si decide infatti sommando i migliori tempi ottenuti da ciascun pilota dell’equipaggio in tre sessioni distinte, Greco ha fermato i cronometri su un ottimo 1’48.234 abbassando di oltre 1 secondo il tempo ottenuto nel corso delle prove libere. Questa notevole progressione ha contribuito a qualificare l’equipaggio in quinta posizione assoluta, prima di Pro-Am.

Lo sviluppo della gara è stato più complesso rispetto alle aspettative. Greco ha preso il volante per il secondo stint ed ha trovato un buon ritmo, specie nella parte iniziale del proprio turno con gomme nuove, ma ha saputo gestire le reazioni della Ferrari 488 GT3 EVO anche nella fase centrale e finale del turno di guida, quando il calo delle temperature dell’asfalto e un maggiore consumo degli pneumatici hanno ovviamente obbligato ad un diverso approccio alla guida. Al termine della gara, l’equipaggio ha conquistato il terzo posto in categoria Pro-Am e i primi punti in campionato, piazzandosi in nona posizione assoluta.

Il giovane pilota era stato ingaggiato da Easy Race pochi giorni prima del round inaugurale della stagione.

Le sue dichiarazioni post gara:“Sono soddisfatto, ho avuto delle belle sensazioni e ho migliorato molto il mio feeling nel corso di tutto il weekend sia sul giro secco che sul passo gara. Guidare la vettura con gomme fresche mi ha fatto capire il reale potenziale di questa macchina, è stata una sensazione davvero molto appagante. La gara è stata una bella sfida, nel corso del mio turno di guida le reazioni della vettura sono cambiate molto e questo mi ha impegnato in maniera importante per cercare di tenere un ritmo costante e concreto. Sicuramente c’è del margine di miglioramento, ma questo weekend è stato una grande opportunità per imparare al meglio la macchina in vista dell’impegno nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint”.

Matteo Greco tornerà in pista dal 31 luglio al 2 agosto per il round di apertura del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint sul Misano World Circuit.