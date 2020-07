Volley femminile A1 - Scatta la preparazione della Bosca S.Bernardo Cuneo, Pistola: "Sensazioni positive, tanta voglia di tornare a lavorare" (FOTO e VIDEO)

E' il giorno della ripresa degli allenamenti per la Bosca S.Bernardo Cuneo di Andrea Pistola, al lavoro per preparare la prossima stagione, ancora in Serie A1.

Le ragazze, sotto lo sguardo attento del coach e del preparatore Giorgio Borghi, hanno sostenuto la prima seduta presso la piscina del CSR (nel pomeriggio allenamento al Pala UBI Banca).

Gruppo al completo, ad eccezione di Erblira Bici e Milka Stijepic, che si uniranno alle loro nuove compagne una volta completato l’iter burocratico e sanitario per raggiungere l’Italia.

Dopo mesi di sosta forzata, dunque, si riparte.

Nel video le parole di coach Pistola