A Montelupo Albese si inaugura la panchina gigante numero 100

100 panchine giganti, 100 installazioni dell’arredo fuoriscala divenuto ormai celebre simbolo di uno sviluppo dal basso, condiviso e gioioso del territorioe del turismo. A dieci anni dalla prima Big Bench, realizzatada Chris Bangle sul suo terreno a Clavesana, il primo agosto 2020 si festeggia l’esemplare numero 100, voluto a Montelupo Albese dall’agriturismo La Ruota.

L’evento,che si sarebbe dovuto svolgere a maggio scorso ma è stato ritardato a causa dell’emergenza coronavirus, è organizzato da Big Bench Community Project BBCP (www.bigbenchcommunityproject.org), con partecipazione gratuita e apertaal pubblico, ma con alcune limitazioni dovute all’emergenza Covid-19.

È obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata chiamando il numero 340 5463077, e sarà obbligatoria la mascherina per tutti i partecipanti al di sopra dei sei anni di età, in caso in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro.

L’appuntamento è alle 17.00 in via Mortizzo 93 a Montelupo Albese, con Chris Bangle, per il corteo –distanziato –e l’inaugurazione ufficiale. La Big Bench numero 100 segna un traguardo importante per il progetto BBCP, ma anche la diffusione inarrestabiledel fenomeno, considerato che sono già installate o in via di installazione panchine giganti fino alla numero 106 e che nuove candidature giungono quotidianamente, a testimonianza di uno spirito condiviso da un numero sempre maggiore di persone.Le panchine giganti ufficiali del BBCP sono a oggi diffuse in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Basilicata e in un caso all’estero, ad Arbroath in Scozia.

Chris Bangle: "Sono davvero colpito dal raggiungimento di questo traguardo, che non avrei immaginato quando abbiamo installato la prima panchina gigante. Un grazie speciale a tutti i volontari che negli anni hanno lavorato alle Big Bench, e agli abitanti di Montelupo Albese per il loro continuo supporto".